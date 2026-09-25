Yeniden Refah Partisi (YRP) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in parti yönetimindeki görevlerinden istifa ettiği öne sürüldü.

Bekin'in milletvekilliğinden de istifa kararı aldığı ancak bu karardan vazgeçirdiği de iddia edildi.

İddiaya göre bu talep YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından uygun görüldü.

BEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bekin, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tomck kentinde düzenlenecekmbir programa konuşmacı olarak katılacağını belirtti.

'BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEĞİM'

Doğan Bekin, Sibirya dönüşünde "son günlerde hakkında çıkan haberler başta olmak üzere kamuoyunu ilgilendiren birçok konuda" TBMM'de kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğini ifade etti.

Bekin açıklamasında istifa ettiği yönündeki iddialara ilişkin doğrudan bir doğrulama veya yalanlamaya yer vermedi.

SON OLARAK KURTULMUŞ'U ZİYARET ETMİŞTİ

İstifa iddiaları Doğan Bekin'in, 23 Eylül'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yaptığı ziyaretin ardından gelmişti.