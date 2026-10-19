Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM basın toplantısı düzenledi.

Daha önce Genel Başkan Fatih Erbakan ve partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) çağrıda bulunduğunu anımsatan Bekin, Necmettin Erbakan'a yönelik "acımasız ve hakkaniyetle de bağdaşmayan" yaklaşımlar konusunda uyarılar yaptığını belirtti.

Bekin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın 28 Şubat sürecini anlattığı kitabında Necmettin Erbakan'a yönelik ağır ithamlarda bulunduğunu savundu.

Yönelttiği sorulara ve eleştirilere doğrudan yanıt verilmediğini savunan Bekin, konunun ısmarlama metinlerle başka mecralara taşınmak istendiğini ve kendisine yönelik itibar suikastı yapıldığını ileri sürdü. Bekin, gerçeklerin örtbas edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

PARTİSİNDEN İSTİFA EDECEK Mİ?

Basın toplantısında bir gazetecinin, partisinden istifa etmeyi düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Bekin, kararın parti yönetiminin atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti.

Bekin yanıtı şu şekilde oldu:

"Bundan sonra bütün görev ve sorumluluk kıymetli Genel Başkanımıza aittir. Gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Eğer gerekli adımlar atılmazsa elbette herkesle istişarelerimizi devam ettiriyoruz, biz de ona göre yörüngemizi çizeceğiz."

AKP'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Doğan Bekin’in partisinden ayrılarak AKP’ye katılacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, 2024'te YRP'den istifa edip AKP'ye katılan İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'nun ardından Bekin'in de AKP'ye katılacağını öne sürmüştü.

Bekin, Fatih Erbakan'ın isteği doğrultusunda 30 Eylül 2026'da partisindeki Genel Başkan Yardımcılığı (Dış İlişkilerden Sorumlu) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerinden ayrıldığını açıkladı.