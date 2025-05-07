Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray ile oynanacak kritik 2 karşılaşma öncesi gündeme dair İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. İşte Doğan'ın açıklamalarından satır başları...

"Futboldaki adaletsizliklere değinmek istiyorum. VAR son hafta bir rekora imza attı ve rekor sürede bir ofsayt tespiti yaptı ve yanlış oyuncu üzerinden yaptı. Bu konuyla ilgili de TFF'ye başvurumuzu yaptık. Türk futbolu gelişsin diye yabancı hakem, yabancı VAR konuşuldu. Bir sistem zaten kötüyken nasıl bu kadar daha kötü hale gelebilir, bu çok ilginç. Bu yapı işlemiyor. Bu yapının işlemediği net. Sözlerimi bir ceza saha yememek için nazikçe bitirmek istiyorum. Her kulüp bu işten müzdarip. Bu tek başına Trabzonspor'un başarabileceği bir iş değil. Bu yapının komple değişmesi gerekiyor. Bu MHK ile bu işin olmayacağı görünüyor. Trabzonspor'da oynanan Fenerbahçe maçı mesela... Maçın hakemi Oğuzhan Çakır Trabzon'da konaklarken telefon geliyor ve Rize'de konaklaması isteniyor. Bu telefonu kendisine kimin ettiğini de biliyorum. Maçın başında saçma sapan şekilde bir golümüz iptal edildi. Hakem mesela bu durumdan etkilenerek mi iptal etti bu golü diye de düşünüyoruz."

'OSİMHEN'İ HER KULÜBE ÖNERDİLER

"Galatasaray ile iki maç yapacağız. Hak edenin kazandığı ve hakemin müdahil olmadığı iki maç olmasını diliyoruz. Trabzonspor'un bundan başka hiçbir talebi olamaz. Osimhen'i menajerler Türkiye'de her kulübe önerdi, bize de önerdi. Rakamlar da belliydi. Biz de kendilerine bu rakamları veremeyiz dedik. Konu bundan ibaret. Biz 20 versek, Galatasaray belki 25 verecekti. Bunu bilemeyiz."

MUSTAFA ERÖĞÜT'ÜN TFF BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAĞI İDDİASI

"Mustafa Eröğüt benim arkadaşım. Kendisiyle bir yemek yedik. Biz her zaman bunları konuşuyoruz. Kendisinin düşünceleriyle ilgili ben burada konuşmayayım. O gün basına düştü. Biri görmüş ve söylemiştir. Kulüpler Birliği'nde de bu konular konuşuluyor ama diğer kulüpler adına burada konuşmam etik olmaz"

'ÇİZGİYİ BİLMEYEN HAKEM'

"Kasımpaşa maçındaki pozisyon tamamıyla komedi. Çizgiyi nerede çizeceğini bilmeyen hakem geliyorsa bizim hakemlerimiz gelsin. Önümüzdeki iki maçta bu tür hakem hataları olursa çok farklı konuşuruz. TFF Başkanı canlı yayında 'hakemler bana operasyon çekiyor' dedi. Aynı şeyi ben söyledim 45 gün ceza aldım.''

15-20 MİLYON EURO GELİR GETİRECEK PROJE

"Trabzonspor'un stadı yaklaşık bir ay önce yaptığımız anlaşmayla artık Trabzonspor'a ait. Stadın çevresindeki 105 dönümlük araziyi de aldık. Buradan Trabzonspor'un yıllık 15-20 milyon Euro'luk gelir elde etmesini bekliyoruz. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki arazimiz 19 dönümlük. Yandaki 50 dönümlük araziyi de Trabzonspor'un bünyesine katmış olduk. Bu arazilerde bir satış planlamıyoruz, biz burada Trabzonspor'un geleceğini kurtarmanın peşindeyiz. Trabzonspor'a sabit bir getiri sağlamanın peşindeyiz."

'ONUACHU İÇİN AYNI RAKAMLARDA ISRAR EDİYORLAR'

"Davy Klaassen ve Romulo gündemimizde yok. Onuachu bizim gündemimizde olan ama maddi rakamlardan dolayı alamadığımız bir oyuncu. Geçenlerde biz sorduk, hâlâ aynı rakamlarda kulübü ısrar ediyor. Şu anda öyle bir gündemimiz yok. Veremeyiz o rakamları. Banza ile Malheiro'nun takas edilmesi gibi bir gündem ve talep de yok."