Patagonya bölgesindeki koruma alanında bulunan ve "Alerce Abuelo" adıyla bilinen ağaç, yalnızca yaşıyla değil, ulaştığı yükseklikle de dikkat çekiyor. Bilim insanları için ise bu dev ağacın taşıdığı bilgiler en az boyutları kadar değerli.

57 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Arjantin'in Chubut eyaletindeki Los Alerces Milli Parkı'nda bulunan ağacın yüksekliği yaklaşık 57 metreyi, gövde çapı ise 2,8 metreyi buluyor. Menéndez Gölü yakınlarında yetişen ağaç, Fitzroya cupressoides türüne ait.

Yaşının yaklaşık 2 bin 630 olduğu tahmin edilen dev ağaç, bölgede koruma altında tutuluyor. Soğuk ve nemli iklim koşullarında oldukça yavaş büyüyen bu tür, dayanıklı gövde yapısı sayesinde binlerce yıl yaşayabiliyor.

Ağacın bulunduğu Los Alerces Milli Parkı, barındırdığı eski ormanlar ve doğal zenginlikleri nedeniyle 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.

GÖVDESİNDE BİNLERCE YILLIK İZLER SAKLI

Dev ağacın en dikkat çekici özelliklerinden biri de geçmiş iklim koşullarına ilişkin bilgiler taşıması. Gövdesindeki büyüme halkaları, bölgede yüzyıllar boyunca yaşanan sıcaklık ve yağış değişimlerinin incelenmesine yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre bu tür ağaçların korunması, yalnızca nadir canlıların yaşamını sürdürmesi açısından değil, geçmişte yaşanan çevresel değişimlerin anlaşılması bakımından da büyük önem taşıyor.

Binlerce yıldır büyümeye devam eden Alerce Abuelo, bugün Patagonya'nın en dikkat çekici doğal varlıklarından biri olmayı sürdürüyor.