Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tuz Gölü, yaz aylarının gelmesiyle birlikte muhteşem bir görsel şölene sahne oluyor. Kapalı havza özelliği taşıyan ve göçmen kuşların en önemli durağı olması nedeniyle halk arasında "flamingo cenneti" olarak da bilinen göl, sularındaki mikroskobik canlıların etkisiyle pespembe bir görünüm kazandı.
Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle su seviyesi artan Tuz Gölü'nde, temmuz ayıyla birlikte sıcaklık ve buharlaşma oranları da yükseldi. Suların çekilmesi ve tuzluluğun artmasıyla birlikte gölün içinde yaşayan algler ve halo (tuzcul) bakteriler, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden ve yüksek tuzdan kendilerini korumak amacıyla kırmızı renkli beta-karoten madde üretmeye başladı.
Bu mikroskobik canlıların aşırı çoğalmasıyla birlikte gölün rengi pembe ve kırmızıya bürünürken, sıcaklıkların azalması veya yağışlı dönemin başlamasıyla gölün yeniden eski haline kavuşacağı belirtildi.
Yaşanan renk değişimini değerlendiren Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, gölün mevcut durumunu doğanın bir sanat eseri olarak nitelendirdi. Özdemir, "Türkiye'nin tam ortasında pespembe bir gölümüz var. Bu göl, Tuz Gölü. Burada şu anda doğanın bir sanat eserini görüyoruz. Tuz Gölü'nde aşırı derecede buharlaşma ve suların çekilmesi ile birlikte mikroskobik canlılar algler ve halo bakteriler, kendilerini aşırı tuzdan ve yüksek sıcaklıktan korumak için kırmızı pigment üretiyorlar. Şu anda bunlar da gölün yüzeyine tamamen kaplamış durumdalar. Doğa, rengiyle bizlere bir mesaj veriyor." ifadelerini kullandı.