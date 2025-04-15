Yaz aylarının korkulu rüyası sivrisinekler henüz Nisan ayının ortasında İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.
Genellikle Mayıs ayında popülasyonları artan sivrisineklerin sıcaklıkların yükselmesiyle beraber etkisini gösteriyor.
Sivrisinekler Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ise pik yapıyor.
Ancak sıcaklıkların devam ettiği Eylül ve Ekim aylarında da etkilerini göstermeye devam ediyor.
İSTANBUL'U SİVRİSİNEK BASTI
Normalde Nisan ayının sonlarına doğru havaların ısınmasıyla beraber etkisini gösteren sivrisinekler İstanbul'da son 2 gündür artan sıcaklıklarla beraber etkisini göstermeye başladı.
Sıcaklıkların henüz yükselmesiyle beraber sivrisinek ısırığına maruz kalan vatandaşlar da söz konusu durumda şaşkın.