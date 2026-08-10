Yaz sezonunun dikkat çeken yapımlarından Doğanın Kanunu için izleyicileri üzen karar verildi. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini üstlendiği dizinin 13. bölümde final yapacağı iddia edildi. Çarşamba akşamları ekrana gelen yapım, 12 Ağustos'ta 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

DOĞANIN KANUNU İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Ay Yapım'ın Star TV için hazırladığı Doğanın Kanunu, yaz sezonunda ekran macerasına başladı. Ancak son dönemde yaşadığı reyting düşüşü dizinin geleceğini tartışma konusu haline getirdi.

Edinilen bilgilere göre yapımın 13. bölümde final yapması planlanıyor. Bu durumda dizi, yeni sezonu göremeden ekranlara veda etmiş olacak.

10. BÖLÜMÜ BEKLERKEN FİNAL HABERİ GELDİ

Doğanın Kanunu'nun 12 Ağustos'ta yayınlanacak 10. bölümü öncesinde gelen final iddiası izleyiciler arasında da gündem oldu.

Yaz dizisi olarak ekrana gelen yapımın sezon dizileriyle rekabet edip edemeyeceği daha önce de tartışma konusu olmuştu. Final kararının ardından bu tartışmalar yeniden alevlendi.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Dizinin 13. bölümde sona ereceği iddiası sosyal medyada da farklı tepkilere neden oldu.

Bazı izleyiciler yaz sezonu dizilerinin sezon yapımlarıyla yarışmasının zor olduğunu savunurken, bazı izleyiciler ise Doğanın Kanunu için verilen final kararının yanlış olduğunu dile getirdi.