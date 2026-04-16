Araştırmacılar, kalenin Romanya’nın batısındaki ormanlık bölgede bulunduğunu ve uzun süre doğa tarafından tamamen gizlendiğini belirtiyor. İlk bakışta sıradan bir arazi gibi görünen bölge, yapılan detaylı incelemeler sonucunda büyük bir savunma kompleksi olarak tanımlandı.

Keşifte kullanılan LiDAR teknolojisi, yoğun bitki örtüsünün altındaki yapıları ortaya çıkarmada kritik rol oynadı. Lazer taramaları sayesinde toprağın altındaki surlar, hendekler ve yapısal izler net şekilde görüntülendi.

Uzmanlara göre kale yaklaşık 5 bin yıl öncesine, Neolitik dönem ile Tunç Çağı arasındaki geçiş sürecine tarihleniyor. Bu da yapının, erken dönem toplulukların savunma sistemlerine dair önemli bilgiler sunduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, kalenin yalnızca askeri amaçlarla değil, aynı zamanda bölgedeki toplulukların sosyal ve ekonomik yapısını anlamak açısından da önemli ipuçları barındırdığını ifade ediyor.

Uzmanlara göre bu keşif, ormanların altında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda antik yapının olabileceğini ortaya koyuyor.