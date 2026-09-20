Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yürekleri dağlayan bir trafik kazası meydana geldi.

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, M.E. (33) idaresindeki 44 ABN 398 plakalı otomobil ile 23 yaşındaki Ali İsa Şahin’in kullandığı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan genç motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

23 YAŞINDAKİ GENÇ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kazayı gören mahalle sakinlerinin vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese hızla sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ali İsa Şahin, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede acil tedaviye alınan 23 yaşındaki genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası hayatını kaybeden Ali İsa Şahin’in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğarken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.