Güney Amerika’nın en güney ucunda yer alan ve Şili ile Arjantin arasında paylaşılan Ateş Toprakları Adası'nda, 1930'lu yıllarda başlayan ada tavşanı popülasyonu krizi güncelliğini koruyor.

1936 yılında Şili sınırları içindeki Porvenir yakınlarında yetiştirilme amacıyla doğaya bırakılan 4 adet Avrupa ada tavşanı, bölgedeki geniş otlaklar ve yetersiz avcı baskısı nedeniyle kısa sürede yayılarak Patagonya tarihinin en büyük biyolojik istilalarından birine dönüştü.

SAYILARI 17 YILDA 30 MİLYONU BULDU

Yılda birden fazla doğum yapabilen ve her batında çok sayıda yavru veren türün hızlı üreme kapasitesi, adadaki ekosistemi doğrudan etkiledi. 1953 yılı verilerine göre, ilk salımın üzerinden geçen 17 yılın ardından adadaki tavşan sayısının yaklaşık 30 milyona ulaştığı kaydedildi.

Toprağı kazarak yuvalar açan ve kökler ile taze filizlerle beslenen kemirgenler, bitki örtüsünün yenilenmesini engelledi. Söz konusu durum, bölge ekonomisinin temel direklerinden olan koyun yetiştiriciliğinde otlakların yetersiz kalmasına ve hayvancılık sektörünün zarar görmesine yol açtı.

BİYOLOJİK MÜCADELE YÖNTEMLERİ DENENDİ

Uzmanlar artan popülasyonu kontrol altına almak amacıyla ilk olarak 1951 yılında adaya doğal avcı sıfatıyla 24 adet Arjantin gri tilkisi getirdi ancak bu hamle beklenen sonucu vermedi.

1953 yılında ise tavşanlar üzerinde ölümcül etkiye sahip miksomatoz virüsü adaya taşındı. Bilimsel çalışmalara göre virüs, popülasyonun yaklaşık yüzde 99 oranında azalmasını sağladı. Buna karşın türün tamamı yok edilemedi ve hayatta kalan bireyler farklı bölgelerde üremeyi sürdürdü.

ÜLKELERİN GÜNDEMİ OLDU

2026 yılı itibarıyla tavşanların yayılımı bölgede yeniden temel gündem maddelerinden biri haline geldi. Şili'nin Magallanes bölgesinde yaşayan bölge sakinleri, ekinlerin ve meraların tavşanlar nedeniyle ciddi tahribata uğradığını bildirdi.

Sınırın Arjantin tarafındaki Tierra del Fuego eyaletinde ise popülasyon kontrolü amacıyla masaya yatırılan itlaf ve denetim yöntemleri yargıya taşınmış durumda; taraflar arasındaki hukuki süreç devam ediyor.