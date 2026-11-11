Kurtların geri dönüşüyle geyiklerin sayısı ve beslenme alışkanlıkları değişirken bazı bölgelerde uzun yıllardır gelişemeyen bitki örtüsü yeniden büyümeye başladı. Doğadaki bu değişim, tek bir türün ekosistem üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

70 YIL SONRA 14 KURT DOĞAYA BIRAKILDI

Yellowstone'daki kurtlar, 20. yüzyılın başlarında yoğun avlanma nedeniyle ortadan kaldırılmıştı. Son kurt sürüsünün 1926 yılında öldürülmesinin ardından parkta geyiklerin genç ağaçlar üzerindeki otlama baskısı arttı.

Doğal dengeyi yeniden kurmak isteyen yetkililer, 1995 yılında Kanada'dan getirilen 14 gri kurdu Yellowstone'a bıraktı. Bir yıl sonra 17 kurt daha bölgeye yerleştirildi. Kurtların çoğalmaya başlamasıyla parkta yeniden sürüler oluştu.

Kurtların yeniden yerleştirilmesinin ardından parkta yaşayan geyiklerin davranışlarında da değişiklikler gözlendi. Yırtıcıların geri dönmesiyle birlikte geyikler bazı bölgelerde daha az zaman geçirmeye başladı. Bu durum, özellikle nehir kıyılarında yoğun biçimde tüketilen genç ağaçların gelişmesine katkı sağladı. Böylece kurtların etkisi yalnızca avladıkları hayvanlarla sınırlı kalmadı.

AĞAÇLAR BÜYÜDÜ KUNDUZLAR GERİ DÖNDÜ

Kurtların geri dönüşü, geyiklerin hareketlerini ve beslenme alışkanlıklarını etkiledi. Bazı bölgelerde otlama baskısının azalmasıyla söğüt, kavak ve titrek kavak gibi ağaçlar yeniden gelişmeye başladı.

Bitki örtüsündeki toparlanma, özellikle kunduzlar için uygun yaşam alanlarının oluşmasına katkı sağladı. Kunduzların yaptığı barajlar ise suyun akışını yavaşlatarak balıklar, kuşlar ve diğer canlılar için yeni yaşam alanları oluşturdu.

Aradan geçen 30 yılı aşkın sürede Yellowstone'daki değişim, dünyanın en dikkat çekici doğa koruma örneklerinden biri haline geldi. Bilim insanları, toparlanmada kurtların yanı sıra iklim koşulları ve diğer hayvanların da etkili olduğunu belirtiyor. Yalnızca 14 kurtla başlayan proje, kaybolan bir türün yeniden doğaya kazandırılmasının ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.