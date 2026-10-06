Florida’da sayıları hızla artan Birmanya pitonları, bölgedeki yerli hayvanlar için ciddi bir tehdit haline geldi. Geniş Everglades bataklıklarında kolayca kamufle olmaları nedeniyle yılanların yerini belirlemekte zorlanan ekipler, çözümü gerçek bir avı taklit eden robot tavşanlarda buldu.

GERÇEK TAVŞAN GİBİ HAREKET EDİYOR

Güney Florida Su Yönetimi Bölgesi ile Florida Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği sistemde kullanılan robotlar sıradan oyuncak tavşanlardan uyarlandı. İçlerine hareket mekanizması ve ısıtıcılar yerleştirilerek gerçek bir avın özelliklerini taklit etmeleri sağlandı. Ayrıca pitonların dikkatini çekmek amacıyla koku da yayıyorlar.

Güneş enerjisiyle çalışan robot tavşanlar uzaktan kontrol edilebiliyor. Her biri küçük bir alanın içine yerleştirilirken çevresi kameralarla takip ediliyor. Bir piton tavşana yaklaştığında sistem ekipleri haberdar ediyor ve bölgeye gönderilen görevliler yılanı bulup alandan çıkarabiliyor.

Araştırmacıların robotlara yönelmesinin arkasında daha önce yapılan başka bir deney bulunuyor. Canlı tavşanların yem olarak kullanıldığı çalışmada kameralar 21 piton tespit etti. Ancak hayvanların sürekli bakıma ihtiyaç duyması yöntemin geniş alanlarda uygulanmasını zorlaştırdı. Bunun üzerine aynı etkiyi canlı hayvan kullanmadan sağlayabilecek robotlar geliştirildi.

ASIL SORUN PİTONLARI BULMAK

Birmanya pitonları Florida'ya özgü bir tür değil. Evcil hayvan ticaretiyle bölgeye getirilen yılanların kaçması veya doğaya bırakılması sonucu Everglades'te kalıcı bir popülasyon oluştu. Sıcak ve sulak ortam da türün bölgede yayılmasına uygun koşullar sağladı.

Pitonların kontrolünü zorlaştıran en önemli sorunlardan biri kamuflaj yetenekleri. Güney Florida Su Yönetimi Bölgesi'nden biyolog Mike Kirkland, yılanların yakalanmasından çok yerlerinin tespit edilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Yoğun bitki örtüsü ve geniş sulak alanlar nedeniyle deneyimli ekipler bile pitonları kolayca göremiyor.

Bu durum bölgedeki doğal yaşam açısından önemli bir sorun oluşturuyor. Birmanya pitonları küçük memelilerden kuşlara ve sürüngenlere kadar çok sayıda yerli türle besleniyor. Everglades'teki çalışmalar, pitonların yoğun bulunduğu alanlarda bazı yerli memeli popülasyonlarının ciddi biçimde gerilediğini ortaya koyuyor.

Robot tavşanların tek başına piton sorununu ortadan kaldırması beklenmiyor. Ancak yöntemin başarılı olması halinde özellikle insanların ulaşmasının zor olduğu sulak alanlarda yılanların yerini belirlemek için yeni bir araç olarak kullanılabilecek. Florida'daki 2026 çevre raporunda da robot tavşanların bu amaçla araştırılmaya devam ettiği belirtiliyor.