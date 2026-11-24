Arjantin hükümetinin 1946 yılında kürk ticareti amacıyla Ateş Toprakları takımadalarına bıraktığı 20 kunduzun sayısı 100 bini aşarak bölgedeki kadim ormanları yok etti. Doğal avcısı bulunmayan hayvanların kurduğu barajlar, milyonlarca hektarlık yavaş büyüyen antarktik kayın ormanlarının sular altında kalıp kurumasına yol açtı.

KÜRK TİCARETİ İÇİN KANADA'DAN GETİRİLDİLER

Arjantin hükümeti, 1946 yılında bölgede kürk ticaretini başlatmak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Kanada'dan 20 adet kunduz getirildi. Getirilen hayvanlar, Güney Amerika kıtasının en güneyinde yer alan Ateş Toprakları takımadalarında doğaya salındı.

KUNDUZ SAYISI 100 BİNİ NASIL AŞTI?

Kunduzların bırakıldığı takımadalarda bu türü avlayan hiçbir doğal düşman bulunmuyordu. Doğal avcı baskısının olmaması hayvanların bölgede hızla çoğalmasına zemin hazırladı. Başlangıçta 20 adet olan kunduz nüfusu kısa sürede 100 binin üzerine çıktı.

İNŞA EDİLEN BARAJLAR ORMANLARI NASIL YOK ETTİ?

Nüfusları 100 bini aşan kunduzlar, adalardaki su kaynaklarının üzerine çok sayıda baraj inşa etti. Kurulan barajlar suyun doğal akışını engelleyerek geniş alanların sular altında kalmasına yol açtı. Uzun süre su altında kalan ağaç kökleri işlevini yitirdi.

MİLYONLARCA HEKTARLIK KAYIN ORMANI KURUDU

Bölgenin bitki örtüsünü oluşturan ve çok yavaş büyüyen antarktik kayın ağaçları su baskınlarına direnemedi. Sular altında kalan milyonlarca hektarlık kadim orman alanı kalıcı olarak kurudu. Ticari kazanç hedefiyle doğaya bırakılan 20 kunduz, bölgedeki orman varlığının yok olmasına neden oldu.