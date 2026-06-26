

Belçika, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında dikkat çeken bir çevre restorasyon programı yürütüyor. Ülkenin farklı bölgelerinde geçmiş yıllarda tarım ve ormancılık amacıyla kurutulan alanlar yeniden suyla buluşturulurken, yüzlerce yıl önce kaybolan turbalık ekosistemlerinin canlandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında bazı bölgelerde ağaçların kesilmesi ve drenaj kanallarının kapatılması ise tartışmaları beraberinde getiriyor.

Bilim insanlarına göre turbalıklar, kapladıkları alan sınırlı olmasına rağmen dünyanın en etkili doğal karbon depoları arasında yer alıyor. Ancak geçmişte kurutularak tarım arazisine dönüştürülen bu bölgeler zamanla karbon tutma özelliklerini kaybedebiliyor. Belçika’daki çalışmalarla su seviyelerinin yeniden yükseltilmesi ve kuruyan turba tabakalarının eski haline kavuşturulması amaçlanıyor. Böylece atmosferden çekilen karbonun uzun yıllar boyunca depolanması planlanıyor.

DOĞAL SU DÖNGÜSÜ YENİDEN KURULUYOR

Restorasyon sürecinde geçmişte açılan drenaj hendekleri kapatılıyor ve suyun doğal akışını engelleyen bazı ağaçlar kaldırılıyor. Uzmanlar, bölgede yeniden oluşan sulak alanların karbon emisyonlarını azaltmanın yanı sıra su kalitesini artırdığını belirtiyor. Ayrıca bu alanlar kuraklık dönemlerinde su rezervi görevi görürken, yoğun yağışlarda taşkın riskini azaltan doğal tampon bölgeler olarak da öne çıkıyor.

AVRUPA’DA BENZER PROJELER YAYGINLAŞIYOR

Turbalıkların iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemi, Avrupa genelinde benzer projelerin hız kazanmasına neden oldu. Avrupa Birliği'nin doğa restorasyonu hedefleri kapsamında Belçika’nın yanı sıra Hollanda, Almanya, İrlanda ve Polonya’da da sulak alanların yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Uzmanlar, bu ekosistemlerin gelecekte Avrupa’nın iklim politikalarında daha büyük rol oynayacağını ifade ediyor.

AĞAÇ KESİMLERİ TARTIŞMA YARATTI

Projeye yönelik eleştirilerin odağında ise restorasyon için gerçekleştirilen ağaç kesimleri bulunuyor. Bazı çevre aktivistleri, yetişkin ağaçların karbon depolama kapasitesine dikkat çekerek bu uygulamanın kısa vadede ekosisteme zarar verebileceğini savunuyor.