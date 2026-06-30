Cengiz Karagöz

Trabzon’da Karadeniz’i doldurarak üzerine Uzunkum Yaşam Alanı ve Millet Bahçesi yapılacak. Ortahisar ilçesindeki dolgu alanda hayata geçirilecek 404 bin metrekarelik proje için 3 Mart’ta yapılan ihaleye 16 şirket katıldı. 12 teklifin geçerli sayıldığı ihaleyi 2 milyar 261 milyon TL’ye Tetiş Yapı ve Öz Yapıcılar kazandı.

Tetiş Yapı’nın eski AKP Elazığ İl yöneticisi Mustafa Tetik’e ait olduğu belirtilirken, Öz Yapıcılar da daha önce tartışmalı kamu ihaleleriyle gündeme gelmişti.

2027’DE AÇILACAK

Proje kapsamında bölgede yelken kulübü, restoran alanları, enerji depolama sistemleri, sosyal donatılar ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması planlanıyor.

Çalışmaların 2027 yılında tamamlanacağı belirtiliyor. Uzmanlar ise 3 Haziran 2025’te bölgede sel meydana geldiğini hatırlatarak “taşkın riskine” dikkat çekiyor.

Mimarlar Odası Trabzon Şubesi, daha önce yaptığı açıklamada kıyı dolgularının doğal drenaj sistemini bozduğunu ve yeni dolgu alanlarının yoğun yağışlarda “geri tepmeli taşkın” riskini artırabileceğini belirtti.

Sel tehlikesi ve trafik yükü

Uzmanlar, projenin Devlet Su İşleri’nin önerdiği kanal sistemiyle uyumlu olmadığını ve sel riski doğurduğunu savundu. Ayrıca, 750 araçlık otoparkın kıyı bandında trafik yükü yaratacağı, proje alanına erişimin yetersiz olduğu ve kıyının halkın denizle doğrudan temas kurabileceği bir alan olmaktan uzaklaştığı değerlendirmesi yapıldı.