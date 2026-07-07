Henüz 7 yaşındayken ailesiyle birlikte mülteci olarak ayrıldığı doğum yeri Ankara’ya yıllar sonra çok farklı bir unvanla adım atan Dilan Yeşilgöz, doğduğu memlekete bakan olarak döndü.

Çocuk yaşta arkasında bıraktığı topraklara bu kez Hollanda Savunma Bakanı olarak ayak basan Yeşilgöz, Başkent'te düzenlenen kritik NATO Zirvesi’nde ülkesini temsil edecek.

Ankara'daki dev zirve öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden heyetle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Yeşilgöz, yolculuğu şu sözlerle duyurdu: "Ankara'daki NATO zirvesine gidiyoruz. Kendi güvenliğimiz ve müttefiklerimizin güvenliği konusunda anlaşmalar yapmamız, haritada savunma endüstrimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor."

Hollanda Savunma Bakanı olarak doğduğu şehre resmi temaslar için dönen Yeşilgöz'ün bu ziyareti, zirvenin en dikkat çekici ve sembolik hikayelerinden biri oldu.

HOLLANDA SİYASETİNİN KRİTİK İSMİ DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Ankara'da 18 Haziran 1977 tarihinde dünyaya gelen Dilan Yeşilgöz-Zegerius, günümüz Hollanda siyasetinin en güçlü ve dikkat çeken liderleri arasında yer almaktadır. Sendikacı bir ailenin çocuğu olan Yeşilgöz, 1980 askeri darbe döneminin ardından henüz 7 yaşındayken ailesiyle birlikte mülteci olarak Hollanda’ya göç etmiştir.

Yükseköğrenimini Vrije Universiteit Amsterdam'da Kültür, Organizasyon ve Yönetim bölümünde tamamlayan deneyimli siyasetçi, genç yaşlardan itibaren aktif politikanın içerisinde yer aldı.

Siyasi kariyer basamaklarını hızla tırmanan Yeşilgöz, Amsterdam Belediye Meclisi Üyeliği'nin ardından 2017 yılında liberal sağ çizgideki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nden (VVD) milletvekili seçilerek parlamentoya girdi.

Eski Başbakan Mark Rutte hükümetlerinde sırasıyla Ekonomik İşler ve İklim Politikası Devlet Sekreterliği ile Adalet ve Güvenlik Bakanlığı gibi kritik koltuklarda oturan Yeşilgöz, 2023 yılında VVD'nin ilk kadın lideri olarak tarihe geçti.

Başarılı grafik çizmeye devam eden Türk kökenli politikacı, Şubat 2026'da Hollanda'da kurulan yeni azınlık koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görevine devam etmektedir.