Her ilişki güzel başlar ama zamanla gerçek uyum ortaya çıkar. Günlük yaşamın içinde karşınızdaki kişinin size iyi gelip gelmediğini fark etmeye başlarsınız. Sürekli tartışmalar, güvensizlik ya da kendiniz olamama hissi sizi yıpratıyorsa, bu ilişkinin dinamiğini sorgulamanız gerekebilir. Psikologlar, doğru bir ilişkiyi anlamanın sadece duygularla değil, davranışlarla da ilgili olduğunu söylüyor. Peki, siz bu 7 işareti ilişkinizde görebiliyor musunuz?

1. KENDİNİZ OLABİLDİĞİNİZ BİR ALAN MI SUNUYOR?

Gerçek sevgi, insanın kendini değiştirmesine değil, olduğu gibi kabul edilmesine dayanır. Partnerinizin yanında içtenliğinizle, savunmasız yönlerinizle ve hatta zaaflarınızla var olabiliyor musunuz? Sürekli filtresiz davranmaktan kaçınmak zorunda kalıyorsanız, bu bir alarmdır.

2. İLETİŞİM ŞEFFAF, DÜRÜST VE SAYGILI MI?

İlişkideki en kritik yapı taşı sağlıklı iletişimdir. Duygularınız ciddiyetle dinleniyor mu? Fikir ayrılıkları çatışmaya değil, karşılıklı anlayışa mı dönüşüyor? Doğru insan, konuşmaktan kaçmaz; hatta en hassas konularda dahi açık yüreklilikle iletişim kurar.

3. ZOR ZAMANLARDA YANINIZDA MI, GÖLGENİZDE Mİ?

Hayat iniş çıkışlarla doludur ve bu inişlerde kimin yanınızda olduğu çok şey anlatır. İlişkiniz yalnızca iyi zamanlarda mı işler, yoksa kriz anlarında da omuz omuza kalabiliyor musunuz? Kaçan değil, kalan bir partnere sahip olmak güven duygusunun temelidir.

4. BİREYSEL GELİŞİMİNİZE ALAN TANIYOR MU?

Sağlıklı bir ilişkide iki taraf da kendi bireysel yolculuğunda ilerleyebilir. Hedeflerinize destek veriyor mu, başarılarınızı kıskanmak yerine alkışlıyor mu? Kendi potansiyelinizi gerçekleştirme yolculuğunda size engel değil, eşlikçi oluyorsa bu doğru bir işarettir.

5. GÜVEN SADEKAT SADECE SÖYLEMDE Mİ?

Güven, ilişkinin en görünmeyen ama en ağır taşıdır. Sürekli sorgulama, kıskançlık ya da gizli manipülasyonlar yaşanıyorsa orada sadakat değil kontrol vardır. Doğru insanın olduğu bir ilişkide telefon şifreleri değil, gönül rahatlığı olur.

6. HAYATA AYNI PENCEREDEN BAKABİLİYOR MUSUNUZ?

Değerler, uzun vadede aşkın bile önüne geçer. Çocuk sahibi olmak, kariyer öncelikleri, yaşam tarzı ya da ekonomik duruş gibi temel konularda ortak bir zemin bulabiliyor musunuz? Aksi hâlde, en büyük uyum bile zamanla çatışmaya dönüşebilir.

7. BERABERKEN HUZUR MU, KAOS MU HİSSEDİYORSUNUZ?

Sürekli tetikte olmak, bir sonraki tartışmayı beklemek, hislerinizi bastırmak… Bunlar sağlıklı bir ilişkinin göstergesi değil. Doğru insanla birlikte olduğunuzda, kalbiniz sessizleşir. Huzur, aşktan daha kalıcıdır.