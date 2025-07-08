RTÜK'ün SÖZCÜ TV'ye verdiği 10 günlük karartma cezası yürütmeyi durdurma kararı gelmezse saat 00.00'da yürürlüğe girecek.
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı süreçteki yayınları gerekçe gösteren RTÜK'ün ekran karartma cezasını Ankara 25. İdare Mahkemesi durdurmuştu. Ancak Ankara 7. İdare Mahkemesi bu kararı kaldırdı.
RTÜK, SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezalarının uygulanmasını tebliğ etti. Yargı 'dur demezse' halkın doğru
tarafsız ve gerçek habere ulaşması engellenecek. SÖZCÜ TV susunca, Türkiye susacak!