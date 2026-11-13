Kartalkaya faciasında yitirdiğimiz yazarımız Nedim Türkmen ve ailesi anısına düzenlenen 3. Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. TÜM Bağımsız Denetçi Dernekleri Federasyonu (TÜBADEF) tarafından düzenlenen ödül töreninde kızı Pelin Türkmen de bir konuşma yaptı.

EMEĞİ YAŞIYOR

Türkmen “Emeğinin birikimin yaşamaya devam ettiğini görmek benim için çok kıymetli” dedi.

Türkmen konuşmasını şöyle sürdürdü: “2024 yılında babam Nedim Türkmen, bu kürsüde ödül alırken şöyle demişti: ‘Doğruları yazmaya gayret ediyoruz.’ Ben de bugün onun ardından yaşadığımız gerçeği saklamıyorum. Çünkü çocukken bile pembe yalanlarımıza kızardı. ‘Ne olursa olsun, karşındakini ne kadar üzse de doğruyu söylemelisiniz’ derdi.

BİZİM EVE UĞRADI

“Netekim 31 Temmuz 2021’de turizm sektörüne iş bilen uzman kişilerin atanmasıyla ilgili bir yazı kaleme almıştı. Yazdığı o yazının 4 sene sonra bizim evimize uğrayacağını tahmin edemezdik. Onun dediği gibi doğruları söylemeye de gayret etmek gerekiyor.”

Oteli denetleselerdi bugün kardeşlerim ve babamla olurdum

Gecede Türkmen’in kızı Pelin Türkmen, “Babamın turizmle ilgili yazdığı yazı, 4 yıl sonra bizim evimize uğradı. O oteli bir kişi bile sizin gibi denetleseydi, ben bu akşam evde kardeşlerimle, babamı bekliyor olurdum” dedi

STK ödülü ÇYDD’ye

Ödül töreninde Yaşam Boyu Onur Ödülü Mustafa Özyürek’e verildi. Nedim Türkmen anısına verilen Yılın Ekonomi Yazarı Ödülü, ekonomim.com yazarı Abdullah Tolu’ya verildi. Eğitime Katkı Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Fatih Yılmaz oldu. Jüri Özel Ödülü, Nusret Sümer’e layık görüldü. STK Ödülü ise ÇYDD’nin. Dernek adına ödülü Genel Başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel aldı.