Türkiye ile Libya arasındaki Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmada yeni bir gelişme yaşandı. Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan 2019 tarihli mutabakat, harita ve coğrafi koordinatlarıyla birlikte Libya Resmi Gazetesi’nde yayımlandı.

Libya Temsilciler Meclisi Resmi Gazetesi’nin 17. sayısında yer alan 2026 tarihli 8 sayılı kanunla, Türkiye ile dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat zaptı resmen onaylandı. Böylece anlaşmanın Libya tarafındaki resmi prosedürleri tamamlanmış oldu.

36 KOORDİNAT NOKTASI ESAS ALINDI

Toplam 6 madde ve 2 ekten oluşan anlaşmada, Türkiye ile Libya arasındaki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırları 36 temel coğrafi koordinat noktası üzerinden belirlendi. Söz konusu koordinat noktalarının iki ülkenin kıyıları arasında eşit şekilde dağıtıldığı belirtildi.

Anlaşmada, taraflardan birinin belirlenen koordinatları etkileyebilecek biçimde üçüncü bir ülkeyle münhasır ekonomik bölge sınırlarına ilişkin müzakerelere başlaması durumunda diğer tarafı bilgilendirmesi ve onunla görüşmeler yürütmesi şartı da yer aldı.

Öte yandan iki ülkenin münhasır ekonomik bölgeleri arasında uzanabilecek doğal kaynakların işletilmesi konusunda ortak düzenlemeler yapabileceği hükme bağlandı. Deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin maddelerin ve eklerinin ise anlaşmada yer alan gözden geçirme ve değişiklik mekanizmasının dışında tutulduğu kaydedildi.

LİBYA MECLİSİ ÖNCEKİ KARARLARINI DA İPTAL ETMİŞTİ

Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019 yılında imzalanan mutabakatı 20 Ekim'de oy birliğiyle kabul etmişti. Meclis, daha önce 2020 yılında anlaşmanın onaylanmasını reddeden 1 sayılı kararını ve Türkiye ile siyasi ilişkilerin kesilmesine ilişkin 6 sayılı kararını da oy birliğiyle yürürlükten kaldırmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından 27 Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatı, 7 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmişti.