Türkiye ile Yunanistan Doğu Akdeniz’de yeniden karşı karşıya geldi. Yunanistan’ın Girit’ten İsrail’e uzanan elektrik hattı projesi GSI (Great Sea Interconnector) için yeniden adım atması ve Girit’te bekleyen Fransız gemisinin demir alması gerilimi arttırdı. Bölgenin bir kısmı, Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahası içinde kalıyor. Yunanistan bölgede 5 aylık Navtex ilan ederken, Türkiye ise bu çalışmanın Türk kıta sahası içine girdiğini belirtti ve Navtex’i tanımadı, karşı Navtex ilan etti.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ

Temmuz 2024’te de Çoban Adası (Kasos) civarında İtalyan “Iecoli Relums” gemisi Yunanistan’ın talebi ile Türk kıta sahasını da kapsayan bölgede kablo döşemek istemiş ancak Ankara bölgeye savaş gemileri ve SİHA’lar gönderince geri adım atmıştı. Dışişleri Bakanlığı da Fransız bayraklı geminin faaliyetini “İzinsiz” olarak niteledi, yapılan açıklamada “Uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarımızı koruma konusundaki kararlılığımız tamdır” denildi. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise “Yunanistan bir kez daha kumara yöneliyor. Teknik proje görüntüsü ile bizim kıta sahanlığı haklarımızı aşındırmak istiyor. Denizlerdeki geleceğimiz pazarlık konusu olamaz” dedi.