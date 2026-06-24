Yunanistan ve İsrail, Doğu Akdeniz’deki askeri ve stratejik ortaklıklarını bir üst seviyeye taşıyor. Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Dimitrios Elefterios Kataras, İsrailli mevkidaşı Koramiral Eyal Harel’in daveti üzerine İsrail’e kritik bir resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (GEN) tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin ana gündem maddesini Doğu Akdeniz’deki seyrüsefer serbestisi, modern güvenlik tehditleri ve iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki operasyonel iş birliğinin artırılması oluşturdu.

İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eyal Harel’in, Yunan mevkidaşı Koramiral Dimitrios Elefterios Kataras’ı sırtında piyade tüfeğiyle selamlayarak samimi pozlar verdi.

Ziyaret kapsamında İsrail’in stratejik öneme sahip Hayfa Deniz Üssü’nü ziyaret eden Kataras, İsrail Deniz Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetleri, görev alanları ve geleceğe yönelik stratejik planlamalarını hakkında detaylı brifing aldı. Görüşme ardından, Doğu Akdeniz’de bölgesel istikrar ve güvenliğin korunması adına ortak adımların hızlandırılmasına yönelik karşılık mutabakat metni imzalandı.