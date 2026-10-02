Mehmet Emre ÖZTÜRK

Türkiye, Doğu Akdeniz’de yeni bir NAVTEX yayımlayarak Oruç Reis’i yeniden sahaya gönderdi. Oruç Reis, Denar Pathfinder, Denar Echo ve Kırıcı gemileriyle birlikte 1-25 Ekim tarihleri arasında bilimsel araştırma ve sualtı çalışmaları gerçekleştirecek. Antalya Hidrografik İstasyonu tarafından yayımlanan NAVTEX 26 Ekim’e kadar geçerli olacak.

GSI İLE AYNI DENKLEM

Çalışmaların Türkiye ile KKTC arasında planlanan yaklaşık 97 kilometrelik doğal gaz boru hattının güzergahıyla bağlantılı olması Atina’da yakından takip ediliyor. Yunan basını, Ankara’nın hamlesini Kıbrıs’ın enerji denklemine doğrudan müdahil olacak stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Hamle, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail arasında planlanan Great Sea Interconnector (GSI) projesi üzerindeki gerilimin arttığı döneme denk geldi.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

ATİNA’DA PANİK

Yaklaşık bin 208 kilometrelik ve 1,9 milyar euro bütçeli denizaltı elektrik kablosunun bazı araştırma güzergâhları, Ankara ile Atina’nın deniz yetki alanı tezlerinin çatıştığı bölgelerden geçiyor. Türkiye daha önce kendi kıta sahanlığını dikkate almayan araştırmalara izin vermeyeceğini açıklarken Atina, Ankara’dan izin alınmasına gerek olmadığını savunuyor.

Cem Gürdeniz

Gürdeniz: Türkiye Doğu Akdeniz’de taviz vermeyecek

Mavi Vatan’ın isim babası emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Oruç Reis’in NAVTEX ile Doğu Akdeniz sahasına geri dönmesini SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Gürdeniz, şunları kaydetti; “Great Sea Interconnector (GSI) projesiyle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail’in elektrik şebekelerinin denizaltından birbirine bağlanması hedefleniyor. Fransız altyapı yatırım ve varlık yönetim şirketi Meridiam da projeye çoğunluk hissedarı olarak katılıyor. Yunan hükümeti ise Türkiye’nin kıta sahanlığından geçecek çalışmalar için Ankara’dan izin alınmasına gerek olmadığını savunuyor. Oruç Reis’in donanma refakatinde yeniden Doğu Akdeniz’e dönmesi bu yaklaşıma ciddi bir cevap olacaktır. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığının dış sınırlarını 18 Mart 2020’de BM’ye resmen bildirdi. GSI bahanesiyle Türkiye’nin kıta sahanlığındaki hakları görmezden gelinemez. Deniz parkları ile kıta sahanlığı da birbirinden farklı hukuki konulardır. Türkiye’den usulüne uygun izin istense Ankara buna engel olmaz. Amaç Türkiye’yeı yok saymaktır. Türkiye buna izin asla vermemeli”