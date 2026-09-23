Diyarbakır’da yaklaşık 3 bin dekar alan üzerine kurulan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandı. 123 parselin 86’sı 84 girişimciye tahsis edilirken, bazı fabrikalarda üretim başladı. Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 30. kilometresinde, Karacadağ’ın eteklerinde kurulan organize sanayi bölgesinde Mayıs 2023’te başlayan altyapı çalışmaları tamamlandı. OSB’deki 123 parselin 86’sı 84 girişimciye tahsis edildi. Tahsis edilen parsellerin 8’inde proje çalışmaları sürerken, 67 parselde fabrika inşaatları devam ediyor. FABRİKALARDA ÜRETİM BAŞLADI Karacadağ OSB’de 3 parselde kurulan fabrikalarda üretime geçildi. Tamamlanan 6 fabrikada ise deneme üretimleri sürüyor. Üretime başlayan 3 fabrikada yaklaşık 150 kişi istihdam ediliyor. Tahsis edilen 86 parsel için doğrudan istihdam hedefi ise 4 bin 600 kişi olarak belirlendi. Bölgedeki yatırımların ilerleyen süreçte yaklaşık 200 bin kişiye iş kapısı oluşturması hedefleniyor.

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