Türkiye’nin en çok ilgi gören tren yolculuklarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, yeni kış sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026-2027 sezonuna ait bireysel yolcu biletlerinin 26 Ekim Pazartesi günü saat 13.55’te satışa çıkacağını açıkladı.

Ankara ile Kars arasında sefer yapacak tren, yolcularına Anadolu’nun doğal güzelliklerini, tarihi duraklarını ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sunacak.

İLK SEFER 21 ARALIK’TA YAPILACAK

Turistik Doğu Ekspresi, yeni sezonda iki yönde toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Seferlerin 35’i Ankara-Kars, 35’i ise Kars-Ankara güzergâhında yapılacak.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre Ankara-Kars seferleri 21 Aralık 2026’da başlayacak ve 10 Mart 2027’ye kadar sürecek. Kars-Ankara seferleri ise 23 Aralık 2026’da başlayacak, 12 Mart 2027’de sona erecek.

Trenin hareket günleri de belli oldu. Ankara-Kars yönündeki seferler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri düzenlenecek. Kars-Ankara yönünde ise tren çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ NERELERDE DURACAK?

Turistik Doğu Ekspresi, yolcularına yalnızca bir tren yolculuğu değil, güzergâh üzerindeki şehirleri keşfetme imkânı da sunacak. Seferler sırasında belirli istasyonlarda gezi amaçlı duruşlar yapılacak.

Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında mola verilecek. Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında durulacak.

Bu molalar sayesinde yolcular, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini yakından görme fırsatı bulacak.

BİLETLER NEREDEN ALINACAK?

Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonu için bireysel yolcu biletleri, 26 Ekim Pazartesi günü saat 13.55’ten itibaren satışa sunulacak.

Biletler, TCDD Taşımacılık’ın satış kanalları üzerinden temin edilebilecek. Kış sezonunda trenle Anadolu’yu keşfetmek isteyen yolcuların, bilet satış tarihini ve saatini dikkate alması gerekiyor.