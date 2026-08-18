Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konut piyasasındaki yeni kiracıların karşılaştığı fiyat değişimlerini gösteren Temmuz 2026 dönemine ait Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) sonuçlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre endeks, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 oranında artarak 328,5 seviyesine yükseldi.

NOMİNAL YÜKSELİŞE KARŞIN REEL GERİLEME

TCMB verilerine göre, yeni kiracı kiraları geçen yılın aynı dönemine kıyasla nominal olarak yüzde 28,4 artış gösterdi. Ancak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile yapılan düzeltme sonrasında, yıllık bazda reel olarak yüzde 2,6 oranında bir gerileme kaydedildi. Bu tablo, kira fiyatlarındaki nominal yükselişe rağmen artışın genel enflasyon oranının bir miktar altında kaldığını ortaya koydu.

ÜÇ BÜYÜK İLDE FARKLI EĞİLİMLER

Büyükşehirlerdeki yeni kiracı kira fiyatlarında aylık ve yıllık bazda belirgin farklılıklar gözlendi. İstanbul'da kiralar aylık bazda yüzde 1,7 artarken, yıllık artış oranı yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

Ankara, aylık bazda yüzde 2,2’lik yükselişle üç büyük il arasında en yüksek aylık artış ivmesini yakaladı; başkentte yıllık artış ise yüzde 28,6 seviyesinde kaydedildi. İzmir ise aylık bazda yüzde 1,8 gerileyerek diğer büyük şehirlerden negatif ayrıştı. İzmir'de yıllık artış oranı yüzde 26,3 oldu.

YILLIK KİRA ARTIŞININ LİDERİ DOĞU KARADENİZ

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması sonuçlarına göre; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsayan Doğu Karadeniz bölgesi, yıllık yüzde 35'lik artışla en yüksek kira artışının yaşandığı bölge olarak öne çıktı. Doğu Karadeniz'i yüzde 32,4 ile İstanbul takip etti.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller de yüksek artış oranlarıyla dikkat çekti. Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş bölgesinde yıllık artış yüzde 30,5 olurken; Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır bölgesinde bu oran yüzde 29,6 olarak kayıtlara geçti. Adana ve Mersin bölgesinde ise yıllık artış yüzde 29,1 seviyesinde gerçekleşti.

EN YAVAŞ ARTIŞ GÜNEY MARMARA VE TRAKYA'DA

TCMB verilerine göre yıllık bazda en düşük kira artışı yüzde 18,8 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde görüldü. Bu bölgeyi yüzde 20,9 artışla Konya ve Karaman, yüzde 22,6 artışla ise Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayan Trakya bölgesi takip etti.