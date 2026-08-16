Giresun Adası, Doğu Karadeniz'de insan yaşayabilen tek ada konumunda. Kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometre açıkta yer alan ada, hem doğal hem de tarihi özellikleriyle bölgenin en önemli noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

"ARETIAS" OLARAK BİLİNİYOR

Antik çağda Aretias olarak bilinen ada, Amazon kadınlarının ayak bastığına, Herkül ile Argonatların altın postu aramak için buraya geldiğine dair efsanelere ev sahipliği yapıyor. Bu mitolojik bağ, adaya ekstra bir ilgi kaynağı oluşturuyor.

Adanın yüzölçümü 40 bin metrekare olup denizden 30 metre yükseklikte. Merkez Gedikkaya Mevkii karşısında, kente 1,6 kilometre mesafede konumlanan ada, Antik Çağ ve Ortaçağ'da yerleşime sahne olmuş tek ada özelliğini taşıyor.

Yaz aylarında düzenlenen tekne turlarıyla adaya ulaşan yerli ve yabancı turistler, Bizans döneminden kalma surları ve kilise kalıntılarını yerinde inceleyebiliyor. Tarih meraklıları için önemli bir durak olan ada, aynı zamanda doğa severler için de cazibe merkezi.

Adada zengin bir kuş popülasyonu da bulunuyor. Martıların ve karabatakların yuvaladığı adada, kuşların üreme alanları ve yuvaları gözlemlenebiliyor. Bu doğal zenginlik, adayı ekoturizm açısından da değerli kılıyor.