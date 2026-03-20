İşgal altındaki Doğu Kudüs, İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa’ya yönelik eşi benzeri görülmemiş kısıtlamaları ve müdahaleleri gölgesinde Ramazan Bayramı’na buruk bir giriş yapıyor.

İsrail, İran ile yaşanan gerilimi ve güvenlik gerekçelerini bahane ederek Ramazan ayının başından bu yana Mescid-i Aksa üzerindeki baskısını artırırken, kutsal mabedin kapıları ilk kez bir bayram namazında Müslümanlara kapalı tutuldu.

Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması üzerine binlerce Filistinli, bayram namazını kılabilmek için Eski Şehir surlarının önünde ve Aksa’ya en yakın noktalarda toplandı.

"Aksa’yı yalnız bırakmama" iradesini gösteren kalabalık, tekbirler getirerek ibadetlerini sokaklarda yerine getirmeye çalıştı.

Ancak İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Sultan Süleyman ve Selahaddin caddeleri başta olmak üzere birçok noktada toplanan sivillere sert müdahalede bulundu.

Filistinli gençlerin ve ailelerin üzerine ses bombaları atan İsrail güçleri, ibadet etmek isteyen kalabalığı dağıtmak için ses bombası ve cop kullandı.