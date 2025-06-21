14 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a oy çağrısı yapan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, partisinin Ankara'da düzenlediği 'İsrail'e geçit yok' buluşmasında konuştu.

Buluşmaya katılanlar, "Diren İran, Türk milleti seninle", "Kürecik’e el konsun, İsrail kahrolsun", "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi", "Kahrolsun İsrail siyonizmi" sloganları attı.

'BAŞKOMUTANLIK SEYREDEREK OLMAZ'

"- Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi yönetiyor. Omuzunda büyük sorumluluklar var. Alnında büyük yazılar var. Madem başkomutan, başkomutanlık oturarak olmaz. Başkomutanlık İran’a bombalar yağarken seyrederken olmaz. Başkomutanlık Filistin’in, Gazze’nin üzerine o saldırılar devam ederken seyrederek olmaz. Başkomutanın yapacağı iş var. Kürecik Üssü’ne Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından derhal el konulmalıdır.

'BU İHANETİ KİMSE YAPAMAZ'

- Başkomutan emredecek. Emretmezse, o başkomutanı Türkiye bulur. Türk milleti olarak kardeşimiz İran’a bombaların, füzelerin hedefini gösteren bir Kürecik Üssü’nü ihanet olarak görüyoruz. Bu ihaneti hiç kimse Türk milleti adına yapamaz, yapamayacaktır. Bizim topraklarımızda eşkıyalara yataklık, üs yok. Kardeşlerimize füze atanlara üs yok Türkiye’de. İncirlik Üssü’ne derhal Türk bayrağı çekilmeli. NATO, Amerikan bayrağı oradan indirilmeli.

'EĞER VAZİFESİNİ YAPMAZSA...'

- Eğer başkomutan vazifesini yapmazsa, tarihi sorumluluğunu yerine getirmezse, Türkiye o başkomutanı bulur. Türkiye’nin tarih boyunca görevlerini yapan, ülkemizin bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü azimle savunacak, komuta edecek, kardeşlerimize vefa, sadakat sorumluluğunu yerine getirecek binlerce başkomutanı vardır. O yüzden Cumhurbaşkanımız ya başkomutanlık görevini yapacaktır ya da o başkomutanlığı yapacak, başkomutanı bulacaktır."