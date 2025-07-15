PKK'lı bir grup teröristin 30 silah yakmasının ardından PKK'lı teröristlere yönelik af kanunu çıkarılacağı iddiaları tartışmalara neden olurken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten tepkilere neden olacak öneri geldi. Perinçek PKK elebaşı Abdullah Öcalan, PKK eylemlerine karışmış terör örgütü yöneticileri ve üyelerinin af kanunundan yararlanması gerektiğini söyledi. Perinçek, "DEM Partililerin Abdullah Öcalan'dan farkı ne? DEM Milletvekilleri oradayken Abdullah Öcalan’ı niye hapiste çürüteceksiniz? Burada da bir tutarsızlık yok mu?" dedi.

"HAPİSTE Mİ ÇÜRÜTECEKSİNİZ, BUNLAR BİZİM VATANDAŞLARIMIZ DEĞİL Mİ?"

Perinçek katıldığı yayında, "Silah bırakan PKK terör örgütü mensuplarının devlet ve toplumla bütünleşmesini amaçlayan bir af kanunu gerekmektedir." sözlerine ilişkin olarak, "Yargılanma bir çıkmaz. Suçsuzsa zaten af diye bir şey olmaz. Suçlu olduğu için affediyoruz. PKK bir irade ortaya koydu, örgütü feshetti, 'Silahları bırakıyorum' dedi. 10-15 bin silahlı unsur var diyelim ki PKK'nın. Bunlar silahları bırakınca ne yapacaksınız, hapiste mi çürütecek misiniz? Çok büyük yanlış olur. Bunlar bizim vatandaşlarımız değil mi?" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'LA GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDUK"

Perinçek, "Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdiği gün beni ziyaret etti. Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşme talebinde bulunduk." dedi.

"ÖCALAN DA AFTAN YARARLANMALI"

Hazırladıkları af kanunda isim yer almadığını belirten Doğu Perinçek, "PKK'nın yöneticileri, bağlı unsurları, KCK, üyeleri, PKK eylemlerine karışmış unsurlar falan aftan yararlanmalı. Ben affediyorum, falancayı affetmiyorum olmaz" dedi.

"Biz Abdullah Öcalan'ı da Meclis'te görür müyüz?" sorusuna Perinçek, "Vatandaşın kararına bağlı o. Bu süreçte en olumlu rolü Öcalan oynuyor." yanıtını verdi. Öcalan sözlerine şöyle devam etti:

"DEM VEKİLLERİ ORADAYKEN ÖCALAN'I NİYE HAPİSTE ÇÜRÜTECEKSİNİZ"

Meclis kürsüsüne çıkarttınız. DEM Partililerin Abdullah Öcalan'dan farkı ne? DEM Milletvekilleri oradayken Abdullah Öcalan’ı niye hapiste çürüteceksiniz? Burada da bir tutarsızlık yok mu? Türk milleti sıradan bir millet değil. Bu süreci çok iyi anlayacak ve destekleyecek.