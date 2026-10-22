DOĞUBAYAZIT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

T.C. DOĞUBAYAZIT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin 2026/186-188-189-190-191-192 ve 193 Esas numaraları belirtilendosyalarında verilen ara kararları gereğince;

1-Mahkememizin 2026/186 Esas sayılı dosyasında;Aşağı Tavla köyü 126 ada 6 parsel ve 126 ada 7 parsel No'da kayıtlı taşınmazların 249,62 m2'lik kısmının mülkiyeti 32,734,83 m2'lik kısmınıntesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın maliki HASAN HAN-19234291696 MAHMUT HAN-19183293376 MAHMUT HAN-19099296140 MUSA HAN-19150294450

2-Mahkememiz 2026/188 Esas sayılı dosyasında; Ağrı ili Doğubayazıt İlçesi Barındı köyü 106 ada 2 parsel No'da kayıtlı taşınmazın 182,37 m2'lik kısmının mülkiyeti, 97.299,47 m2'lik kısmınıntesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın maliki ABDULLAH ÖZTÜRK TC:18310322606, AHMET ERİŞEK TC:18496316468, ALİ YILMAZ TC:17302356254 ALİ KEMAL ÖZTÜRK TC:18358321012, AYİŞE YAPICI TC:18440194562, DİLBER YILMAZ TC:17320355680,DOĞAN ERİŞEKTC:18499316304, EMİN YILMAZ TC:17161360904, FERHAT YILMAZ TC:17293356578, FEZİLE TOZBEY TC:24052132458, FEZİLE YÜCE TC:11722556256, HACER ERASLAN TC:19843272512, HASAN NURİ YILMAZ TC:17176360494, HAYAL ERİŞEK TC:18502316208, HÜSEYİN YILMAZ TC:10489090270, HÜSEYİN YILMAZ TC:17305356190, İZZET DEMİR TC:17026365426, MEHMET BEHMEN-, MEHMET ERİŞEKTC:18493316522-, MEHMET EMİN YILMAZ TC:17290356632, MEHMET FARUK YILMAZ TC:17482350202, MUSTAFA DEMİR TC:16954367854, MUSTAFA ÖZTÜRK TC:18352321230, MÜTALİP YILMAZ TC:17083363540, NEZİFE F-, OZMAN DEMİRV17053364560, RUKNETTİN YILMAZ TC:17317355754, SALİH ÖZTÜRK TC:18367320730, SEDAT YILMAZ TC:23389155758, SELAHATTİN YILMAZ TC:17485350148, SELAHATTİN YILMAZ TC:17311355972, SERHAT YILMAZ TC:17287356706, SEYİT DEMİR-17020365644, ŞEMSETTİN YILMAZ TC:17308356036 ŞÜKRAN ERENLER TC:18487316750, TACETTİN DEMİR TC:17014365872, TAHİR ERASLAN TC:19480284602, UMRAN DURSUN TC:1731435581,VELİ YILMAZ TC:17299356350,YILMAZ ÇELİK,YÜKSEL KOTAN TC:17717731790, ZEYNELABİDİN ÖZTÜRK TC:18361320958

3-Mahkememiz 2026/189 Esas sayılı dosyasında; Aşağı Tavla köyü 116 ada 13 parsel No'da kayıtlıtaşınmazın 178.38 m2'lik kısmının mülkiyeti 7.326,64 m2'lik kısmınıntesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın maliki HASAN HAN-19234291696, MAHMUT HAN-19099296140 ve SABRİ HAN-19237291532

4-Mahkememiz 2026/190 Esas sayılı dosyasında;Ağrı ili Doğubayazıt İlçesi Aşağı Tavla köyü 115 ada 20 parsel No'da kayıtlı taşınmazın 282,75 m2'lik kısmının mülkiyeti, 3.891,43 m2'lik kısmınıntesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın maliki MEMET KARAASLAN-13807472888 -

5-Mahkememizin 2026/191 Esas sayılı dosyasında;Ağrı ili Doğubayazıt İlçesi Barındı köyü 116 ada 4 parsel ve 116 ada 5 No'da kayıtlı taşınmazların 1.113,69 m2'lik kısmının mülkiyeti 234.549,07 m2'lik kısmınıntesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın maliki ABDULLAH ÖZTÜRK TC:18310322606, AHMET ERİŞEK TC:18496316468, ALİ YILMAZ TC:17302356254 ALİ KEMAL ÖZTÜRK TC:18358321012, AYİŞE YAPICI TC:18440194562, DİLBER YILMAZ TC:17320355680,DOĞAN ERİŞEKTC:18499316304, EMİN YILMAZ TC:17161360904, FERHAT YILMAZ TC:17293356578, FEZİLE TOZBEY TC:24052132458, FEZİLE YÜCE TC:11722556256, HACER ERASLAN TC:19843272512, HASAN NURİ YILMAZ TC:17176360494, HAYAL ERİŞEK TC:18502316208, HÜSEYİN YILMAZ TC:10489090270, HÜSEYİN YILMAZ TC:17305356190, İZZET DEMİR TC:17026365426, MEHMET BEHMEN-, MEHMET ERİŞEKTC:18493316522-, MEHMET EMİN YILMAZ TC:17290356632, MEHMET FARUK YILMAZ TC:17482350202, MUSTAFA DEMİR TC:16954367854, MUSTAFA ÖZTÜRK TC:18352321230, MÜTALİP YILMAZ TC:17083363540, NEZİFE F-, OZMAN DEMİRV17053364560, RUKNETTİN YILMAZ TC:17317355754, SALİH ÖZTÜRK TC:18367320730, SEDAT YILMAZ TC:23389155758, SELAHATTİN YILMAZ TC:17485350148, SELAHATTİN YILMAZ TC:17311355972, SERHAT YILMAZ TC:17287356706, SEYİT DEMİR-17020365644 ŞEMSETTİN YILMAZ TC:17308356036 ŞÜKRAN ERENLER TC:18487316750, TACETTİN DEMİR TC:17014365872, TAHİR ERASLAN TC:19480284602, UMRAN DURSUN TC:1731435581,VELİ YILMAZ TC:17299356350,YILMAZ ÇELİK- YÜKSEL KOTAN TC:17717731790, ZEYNELABİDİN ÖZTÜRK TC:18361320958



6-Mahkememiz 2026/192 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Karaburun köyü 144 ada 2 No'da kayıtlı taşınmazın 35,24 m2'lik kısmının mülkiyeti 3.723,18 m2'lik kısmının dtesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın maliki METİN ÖZTÜRK-27085030814

7-Mahkememiz 2026/193 Esas sayılı dosyasında; Ağrı ili Doğubayazıt İlçesi Barındı köyü 117 ada 3 parsel, 117 ada 4 parsel ve 117 ada 5 No'da kayıtlı taşınmazların 1.273,92 m2'lik kısmının mülkiyeti 263.280,69 m2'lik kısmının tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın maliki ABDULLAH ÖZTÜRK TC:18310322606, AHMET ERİŞEK TC:18496316468, ALİ YILMAZ TC:17302356254 ALİ KEMAL ÖZTÜRK TC:18358321012, AYİŞE YAPICI TC:18440194562, DİLBER YILMAZ TC:17320355680,DOĞAN ERİŞEKTC:18499316304, EMİN YILMAZ TC:17161360904 , FERHAT YILMAZ TC:17293356578, FEZİLE TOZBEY TC:24052132458, FEZİLE YÜCE TC:11722556256, HACER ERASLAN TC:19843272512, HASAN NURİ YILMAZ TC:17176360494, HAYAL ERİŞEK TC:18502316208, HÜSEYİN YILMAZ TC:10489090270, HÜSEYİN YILMAZ TC:17305356190, İZZET DEMİR TC:17026365426, MEHMET BEHMEN, MEHMET ERİŞEKTC:18493316522-, MEHMET EMİN YILMAZ TC:17290356632, MEHMET FARUK YILMAZ TC:17482350202, MUSTAFA DEMİR TC:16954367854, MUSTAFA ÖZTÜRK TC:18352321230, MÜTALİP YILMAZ TC:17083363540, NEZİFE F, OZMAN DEMİRV17053364560, RUKNETTİN YILMAZ TC:17317355754, SALİH ÖZTÜRK TC:18367320730, SEDAT YILMAZ TC:23389155758, SELAHATTİN YILMAZ TC:17485350148, SELAHATTİN YILMAZ TC:17311355972, SERHAT YILMAZ TC:17287356706, SEYİT DEMİR-17020365644, ŞEMSETTİN YILMAZ TC:17308356036 ŞÜKRAN ERENLER TC:18487316750, TACETTİN DEMİR TC:17014365872, TAHİR ERASLAN TC:19480284602, UMRAN DURSUN TC:1731435581,VELİ YILMAZ TC:17299356350,YILMAZ ÇELİK,YÜKSEL KOTAN TC:17717731790, ZEYNELABİDİN ÖZTÜRK TC:18361320958

a) Yukarıda evsafları/nitelikleri ve konu oldukları dosyaların esas numaraları belirtilen taşınmazlar ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğünün 28/02/2025 gün ve 2025/87 sayılı Kamu Yararı Kararı ile KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafındandavalı malik/ler aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile daimi mülkiyet hakkının davalı/davalılar adına tescili davası açılması sebebiyle;



b) İlan tarihinten itibaren 30 gün içerisinde davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda İptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği;



c) Bu süre zarfında kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare tarafından tescil edileceği,



d) Tespit edilen kamulaştırma bedelinin dosya adına Vakıfbank Bankası Doğubayazıt Şubesine yatırılacağı;



e) Konuya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31. maddeleri uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02573693