Yunan Kathimerini’nin haberine göre, söz konusu plan Meclis Silahlanma Programları ve Sözleşmeleri Özel Daimi Komisyonu’nda görüşülmek üzere gündeme alındı. Gizli oturumlarla yürütülen değerlendirmelerde, muhalefet partilerinin programa tam destek vermediği ifade edildi. Planın nihai onayı için Dış Politika ve Savunma Komisyonu’nun 23 Mart’ta toplanması bekleniyor.

Program kapsamında mobil Patriot hava savunma sistemi bataryaları ile insansız hava araçlarına karşı geliştirilen savunma çözümleri yer alıyor. Ayrıca İsrail üretimi SPYDER hava savunma sistemi ve Barak MX ile birlikte David's Sling sistemlerinin de projeye dahil edildiği aktarıldı.

Savunma planında yalnızca yeni sistem alımları değil, mevcut askeri altyapının geliştirilmesine yönelik adımlar da bulunuyor. Bu çerçevede, Andravida Üssü’nün F-35 Lightning II kullanımına uygun hale getirilmesi için çalışmaların başlatılması planlanıyor. Ayrıca donanmadaki MEKO sınıfı firkateynlerin modernizasyonu da programın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Programın, bölgesel savunma kapasitesini artırmaya yönelik kapsamlı bir adım olduğu değerlendirilirken, siyasi tartışmaların ise önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.