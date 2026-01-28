Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Fatih rolüne can veren Doğukan Güngör, yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine kanal ve yapım yönetimi tarafından kadrodan çıkarıldı.

Olayın ardından sette duygusal anlar yaşanırken, dizinin hikaye akışında da radikal değişikliklere gidildi.

SAHNELERİ ÇÖPE ATILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Doğukan Güngör’ün diziden çıkarılma kararı sonrası, oyuncunun cuma günü çekilen tüm sahneleri çöpe atıldı ve kullanılmama kararı alındı. Ayrıca yeni bölüm fragmanından da Güngör’ün yer aldığı tüm kareler temizlendi. Yapım ekibi, hikayenin devamlılığını sağlamak adına senaryoda acil revizyona gitti.

GÖZYAŞLARI İLE VEDA ETTİ

Dizi ekibi, 4 sezondur birlikte çalıştıkları Doğukan Güngör için sette bir veda pastası kesti. Güngör’ün, çalışma arkadaşlarına veda ederken gözyaşlarına hakim olamadığı ve duygusal bir konuşma yaptığı öğrenildi. Rol arkadaşları Feyza Civelek ve Seray Kaya gibi isimler de sosyal medya üzerinden destek ve veda paylaşımları yaparak üzüntülerini dile getirdiler.

Güngör şu ifadeleri kullandı:

"Bu enkazın altından oyunculuğa olan aşkım işime olan sevgim kendime olan güvenimle çıkacağıma emin olabilirsiniz. Her şey için teşekkür ederim size"

"DELİKANLI'NIN BAŞINA HER ŞEY GELİR"

Dizide Abdullah Bey karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan Güngör'ün konuşmasının ardından şu ifadeleri kullandı:

"Söylenecek bir şey bırakmadın ama biz sana inanıyoruz seni çok seviyoruz. Seninle çalıştığımız için çok mutluyuz. İleride tekrar çalışacağımızdan çok eminiz. En kısa zamanda tekrar buluşalım. Delikanlının başına her şey gelir"

YENİ "FATİH" BELLİ OLDU

Fatih karakterinin hikayeden tamamen çıkarılmayacağı, karakteri canlandırması için yeni bir oyuncuyla anlaşıldığı bildirildi. Gelen son bilgilere göre, Fatih karakterine bundan sonra oyuncu Emre Dinler hayat verecek.