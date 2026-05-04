İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir doğum günü kutlaması sırasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Dovletmammet Ashyrov, kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için bir kafede arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kutlama devam ederken Ashyrov ile aynı mekanda bulunan Alembeg M. ve arkadaşı Vefa arasında, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle bir gerginlik yaşandı.

Kafedeki diğer kişilerin müdahalesiyle kısa sürede sonlandırılan bu ilk tartışma, taraflar dışarı çıktığında sokakta yeniden alevlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sokak üzerinde tekrar karşı karşıya gelen taraflar arasındaki sözlü atışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Grupların da dahil olduğu arbede sırasında bıçaklar kullanıldı. Boğazından aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Dovletmammet Ashyrov, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda Ashyrov’un arkadaşı Mustapa M. ile karşı taraftan bir kişi daha yaralanarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından yaralı bir şekilde taksiye binerek kaçtığı tespit edilen şüpheli Alembeg M., Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı çalışması sonucu Şirinevler Meydanı’nda yakalandı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise tarafların sokakta karşılaştığı, tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğü ve çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar kaydedildi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.