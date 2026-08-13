Kaza, dün gece saatlerinde Dörtyol-Erzin Otoyolu mevkisinde meydana geldi. Ö.Ö.'nün kullandığı 60 AHU 248 plakalı TIR kontrolden çıkıp, makaslayarak yolu trafiğe kapattı. Aynı yönde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 R 0242 plakalı yolcu otobüsü ile Mert Aysüt yönetimindeki 31 AHR 776 plakalı otomobil TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Mert Aysüt'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yaralanan Ahmet Baran Çapar'ın da arasında olduğu 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çapar da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aysüt ile Çapar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan birinin hayati tehlikeyi atlatamadığı, 3'ünün taburcu edildiği belirtildi. Otomobilde hayatını kaybeden gençlerin, doğum günü kutlamasına giderken kaza yaptığı bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.