Üç gencin Balıkesir'in Edremit bulunan Altınkum köyünde kutladıkları doğum günü partisi, dönüş sırasında yaşadıkları kaza ile faciaya dönüştü.



Kazada hayatını kaybeden Serkan Bulut (26)



Pazar gecesi saat 04.30 sıralarında Serkan Bulut'un (26) kullandığı 06DL 2155 plakalı kamyonet kontrolünü kaybetti ve savrularak dereye uçtu. Kazayı yaralı olarak atlatan ve kendi imkanı ile araçtan çıkan Başak Keçeci, araçta iki kişinin daha bulunduğunu belirtip, çevredekilerden yardım istedi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.



Kazada hayatını kaybeden Gizem Kıymaç (21)



İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ



Kazada, direksiyonda bulunan Bulut ve arkadaşlarıyla birlikte doğum gününe katılan Gizem Kıymaç (21) hayatını kaybetti. Olay gecesi 24 yaşına giren ve doğum gününü kutlayan Başak Keçeci ise ağır şekilde yaralandı.



Kazada ağır şekilde yaralanan Başak Keçeci (24)



