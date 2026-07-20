Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla annesinin kalp hastalığı yaşadığını açıkladı. Annesinin doğum gününde hastaneye kaldırıldığını öğrenen oyuncu, yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaşırken, annesinin yoğun bakımdan çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ HAZIRLARKEN HASTANEYE KOŞTURDU

Yaşadığı duyguları uzun bir sosyal medya paylaşımıyla aktaran Ünsal, haberi aldıktan sonra gece boyunca uyuyamadığını, sabah ilk iş hastaneye gittiğini ve doktorlarla birlikte süreci yakından takip ettiğini ifade etti.

BENZER DURUMU BABASINDA DA YAŞADI

Ünsal, paylaşımında çocukluğuna döndüğünü hissettiğini, yıllar önce babasını kaybettiği dönemi yeniden hatırladığını belirterek, yaşadığı korkuyu tüm samimiyetiyle anlattı.

ANNESİNİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME

Oyuncu, annesinin sağlık durumuyla ilgili ise sevindiren haberi şu sözlerle paylaştı:

"Annemi yoğun bakımdan çıkardık, elektro şokla bize mucize yaşadık."

Ünsal, annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, yaşadığı bu zorlu sürecin ardından kendisine destek olan herkese de teşekkür etti.

TUBA ÜNSAL YAŞADIKLARINI BU CÜMLELERLE ANLATTI

Tuba Ünsal açıklamasında yaşadıklarını anlattı

18 Temmuz annemin doğum günüydü. Günlerdir ona yapacağım sürprizi bulmaya çalışıyordum.

Bir gün önce akşam, ablamdan bir mesaj geldi.

“Annemi hastaneye kaldırdılar.”

Kalbiyle ilgili bir durum olduğunu söyledi ambulansla acile kaldırılmış. Hemen annemi aradım. Benimle konuşurken bir anda fenalaştı ve böylece yoğun bakım sürecimiz başladı.

O an kulaklarımda tiz bir çınlama başladı. Hâlâ tarif edemediğim bir his. Sanki yaşadığım her şeyi bedenimin içinden değil de tavana çıkmış, yukarıdan izliyordum.

Ablam gece yola çıkmama izin vermedi. Ben de uyumaya çalıştım. “Uyumaya çalışmak” diyorum çünkü olan tam olarak bu değildi. Bir anda çocukluğuma, annemin dizinin dibinde oturan hâlime geri dönmüştüm. Kırk dört yaşında değil, altı yaşındaydım sanki.

Sabah yola çıktım.

Ve ağlamaya başladım.

"Babamı doğduğu gün kaybettim"

Ben babamı doğduğu gün kaybettim. İki yıllık hastane sürecinin sonunda, kendimce çok önemli ve şimdi dönüp bakınca saçma görünen bir sebeple Los Angeles’a gitmiştim. Uçaktan indiğim anda ölüm haberini aldım. Bir gün sonra İstanbul’a geri döndüm. O uçak yolculuğunda büyüdüm ben.

İnsan, çok sevdiği birini kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kaldığında her zaman beklenen tepkileri vermiyor.

Babam öldüğünde önce rahatlamıştım. İki yıl boyunca hastane koridorlarında, tetkiklerde, kötü haberlerde yaşamıştık. Sonra, tam iki hafta sonra, bir gece yarısı sebepsizce hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştım.

"Bir anda ailenin CEO'suna dönüştüm"

Annemin hastaneye kaldırıldığını öğrendiğimde de benzer bir şey oldu.

Bir gece boyunca yatağın içinde döndüm durdum. Kulaklarımdaki o ses hiç gitmedi.

Ertesi sabah ise bir anda ailenin CEO’suna dönüştüm. Doktorlarla konuşan, karar veren, herkesi organize eden, sakin kalmaya çalışan kişi bendim.

Kriz anları, akrabalık ilişkilerinin ne kadar tuhaf olduğunu da gösteriyor insana. Senden gibi görünen ama aslında çok uzak olan insanlar… İyileştirdiğini sandığın bütün çocukluk yaralarının en kötü hâliyle yeniden karşına çıkması…

İlk geceyi yoğun bakım kapısıyla hastane kafesi arasında mekik dokuyarak geçirdim. Yorulan bedenim miydi, ruhum muydu, hâlâ emin değilim.

Gece dayımda kaldım. Sabah erkenden yine hastanenin yolunu tuttum.

SON DURUMU PAYLAŞTI

Açıklamasından sonra Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından annesinin son durumunu paylaştı.