Bir süredir sosyal medya üzerinden romantik paylaşımlarla gündeme gelen çift, bu kez de Kubilay Aka’nın 30. yaş günüyle gündeme geldi. “İnci Taneleri” dizisindeki performansıyla beğeni toplayan başarılı oyuncu Kubilay Aka, yeni yaşını sevgilisiyle kutladı.

Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevgilisinin doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu, Aka ile birlikte verdikleri aşk dolu bir kareyi “İyi ki doğdun, gün ışığım” notuyla paylaşarak takipçilerini mest etti.

"Adam Yok" Demişti, "Alâsını Buldum" Dedi

Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna verdiği “Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım; adam yok” yanıtıyla uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu.

Ünlü oyuncuya daha sonra bu sözleri yeniden hatırlatılınca, verdiği cevap çok konuşulmuştu: “Alâsını buldum.”