Bir süredir haklarında çıkan aşk iddialarıyla gündeme gelen Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk, ilişkilerini ilk kez sosyal medya üzerinden doğruladı. 28 yaşına giren Arıtürk için romantik bir paylaşım yapan Şaşmaz, sevgilisine sarıldığı kareyi "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla yayımladı.

BEYAZ KALP YOLLADI

Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana birlikte oldukları öne sürülen ikili, bugüne kadar iddialar hakkında sessiz kalmıştı. Serra Arıtürk ise Şaşmaz'ın paylaşımını beyaz kalp emojisiyle kendi hesabında yeniden paylaşarak bu mesaja karşılık verdi.

AŞK DOĞRULANDI

Böylece aylardır magazin gündeminde yer alan aşk iddiaları, çiftin karşılıklı sosyal medya paylaşımlarıyla doğrulanmış oldu. Romantik paylaşım kısa sürede hayranlarından çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.