İngiltere'de Kent Üniversitesi hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Annabelle Mackay, Canterbury'deki evinde baygın halde bulundu. 21. yaş günü kutlamasının hemen ardından rahatsızlanan Mackay, acil bakım merkezine kaldırıldığında vücut fonksiyonlarının tamamen durma noktasına geldiği anlaşıldı.
"YARIM SAAT DAHA GEÇ KALSAYDIK ÖLMÜŞTÜM"
Yaşadığı dehşeti anlatan Annabelle, arkadaşları ve annesinin hızlı karar vermesi sayesinde hayatta kaldığını belirtti. NHS 111 yardım hattından tavsiye beklemek yerine doğrudan hastaneye götürüldüğünü vurgulayan genç kız, "Beni evden dışarı çıkardıklarında vücudum iflas etmeye başlamıştı. Göremiyor, konuşamıyor ve hareket edemiyordum. Onlar olmasaydı şu an ölmüş olurdum," ifadelerini kullandı.
SALGINDA CAN KAYBI ARTIYOR
Doktorlar, Annabelle’in Kent genelinde yayılan ve oldukça tehlikeli olan B tipi menenjit (MenB) virüsüne yakalandığını doğruladı. Canterbury merkezli bu salgında şu ana kadar biri üniversite öğrencisi olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti. Virüsten etkilenen 15 kişi arasında durumu kritik olan 9 aylık bir kız bebek de bulunuyor.
KAMPÜSTE ANTİBİYOTİK KUYRUĞU
Salgın haberinin yayılmasıyla birlikte Kent Üniversitesi kampüsünde büyük bir panik yaşandı. Gençler, koruyucu antibiyotik tedavisi alabilmek için sağlık merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sağlık birimleri, virüsün başka bölgelere sıçramış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, bölgedeki tüm sağlık birimleri teyakkuza geçirildi.