İngiltere'nin üçüncü lig seviyesi League One'da mücadele eden Blackpool, teknik direktörü Ian Evatt'ın 45. yaş gününde görevine son verdi. Kulübün doğum günü kutlaması ile ayrılık açıklaması arasında yaklaşık 7 saat vardı.

Blackpool, 19 Kasım'daki paylaşımında "Teknik direktörümüz Ian Evatt'ın doğum günü kutlu olsun. Harika bir gün geçirmen dileğiyle." ifadelerini kullandı. Aynı gün gelen ikinci açıklamada ise Evatt ile yolların ayrıldığı duyuruldu ve hizmetleri için teşekkür edildi.

13 MAÇTA 12 PUAN

Ayrılık kararında takımın bu sezon aldığı kötü sonuçlar etkili oldu. Blackpool, 24 takımlı ligde geride kalan 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 12 puan topladı ve 20. sırada yer aldı.

Bu karşılaşmalarda 17 gol atan, kalesinde 22 gol gören ekip, son 10 lig maçında yalnızca bir kez kazanabildi ve 7 yenilgi aldı. Son olarak AFC Wimbledon'a 1-0 kaybeden Blackpool, düşme hattının yalnızca averajla üzerinde kaldı.

FUTBOLCU OLARAK 250'DEN FAZLA MAÇA ÇIKTI

Ekim 2025'te teknik direktörlük görevine gelen Evatt, geçen sezon takımı ligde 13. sıraya taşımıştı. Kulüp, ayrılık açıklamasında İngiliz çalıştırıcının futbolculuk dönemini de hatırlattı.

Blackpool formasıyla 250'den fazla maça çıkan Evatt'ın, takımın League One'dan Premier League'e uzanan yükselişinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Evatt'ın ardından teknik direktörlük görevini geçici olarak Steve Thompson üstlenecek. Thompson'a Stephen Crainey, Stephen Dobbie ve Steve Banks yardımcı olacak.