Birleşmiş Milletler’in (BM) Dünya Nüfus Beklentileri çalışmasına dayanan 2026 tahminlerine göre, dünya genelinde yıl boyunca yaklaşık 132,5 milyon bebeğin dünyaya gelmesi beklenirken, Türkiye yaklaşık 1 milyon 46 bin doğum öngörüsüyle küresel sıralamada 28’inci sırada yer aldı.

BM’nin 2024 yılında hazırladığı söz konusu projeksiyon Türkiye için 1 milyonun üzerinde doğum öngörse de Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) daha güncel ulusal kayıtları farklı bir demografik tabloya işaret ediyor.

TÜİK’in kesinleşmiş 2025 verilerine göre Türkiye’de 895 bin 374 bebek canlı doğarken, toplam doğurganlık hızı kadın başına 1,42 çocuğa kadar geriledi. Uluslararası tahminler ile gerçekleşen ulusal veriler arasındaki bu belirgin makas, küresel nüfus projeksiyonlarının yerel ve güncel istatistiklerle birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

HİNDİSTAN ÇİN'E FARK ATTI

Küresel ölçekte ise yeni nesillerin ağırlıklı olarak Güney Asya ve Afrika ülkelerinde doğduğu görülüyor. Yıllık 22 milyon 988 bin 460 doğum beklentisiyle listenin zirvesinde yer alan Hindistan, 8 milyon 625 bin 232 doğum öngörülen Çin’i yaklaşık 2,7’ye katladı.

Yıllık doğum sayısındaki liderliğini 1975 yılında 23,1 milyona gerileyerek 23,45 milyona ulaşan Hindistan’a kaptıran Çin’de, 1970’lerde başlayan aile planlaması ve 1980’de yürürlüğe giren tek çocuk politikası doğurganlık hızını sert biçimde düşürdü.

Çin’in yedi yılda yaşadığı doğurganlık düşüşünü yaklaşık 35 yılda deneyimleyen ve daha genç bir nüfus yapısına sahip olan Hindistan, kendi doğurganlık hızındaki yavaşlamaya rağmen dünya nüfusundaki ağırlığını korumayı sürdürüyor.

NİJERYA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Dünya genelinde en fazla doğum beklenen ülkeler sıralamasında Hindistan ve Çin’i Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya 7,7 milyon bebekle takip ediyor. Nijerya’nın ardından 6,9 milyon doğumla Pakistan dördüncü, 4,6 milyon doğumla Demokratik Kongo Cumhuriyeti beşinci sırada bulunuyor.

Uzun yıllardır devam eden düşük doğurganlık ve yaşlanan nüfus nedeniyle Çin’in önümüzdeki yıllarda küçülmeye devam edeceği öngörülürken, küresel nüfus artışının merkezinin Güney Asya ve Afrika ekseninde şekillendiği dikkat çekiyor.