Olay, Şanlıurfa’da özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre Edanur Yaman, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30’da özel bir hastanede doğum yaptı. Sezaryen doğumun ardından sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hasta, 15 Temmuz 2026 tarihinde ileri tetkik ve tedavi amacıyla Harran Üniversite Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Hastanın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli tıp ve tıbbi bilirkişi incelemeleri sonucunda belirleneceği belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtildi.