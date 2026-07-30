Astronümerolojiye göre ağustos ayı, bazı doğum tarihlerine sahip kişiler için önemli değişimlerin habercisi olabilir. Yazın son dönemi birçok kişi için sakin geçse de, bu yaklaşıma göre ağustos; kader enerjilerinin güçlendiği, gizli gerçeklerin ortaya çıktığı ve hayatın farklı alanlarında yeni başlangıçların yaşanabileceği bir dönem olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre doğum tarihindeki belirli sayılar, ağustos ayında yaşanabilecek gelişmeler hakkında ipuçları veriyor. İşte doğum tarihlerine göre öne çıkan kehanetler...

8, 17 ve 26'da doğanlar için bolluk dönemi

Ayın 8, 17 veya 26'sında doğanlar ile ağustos ayında dünyaya gelenler için maddi konularda dikkat çekici gelişmeler öngörülüyor. Kehanete göre önümüzdeki haftalarda gelir, iş veya finansal güvenlikle ilgili önemli fırsatlar gündeme gelebilir.

Bu sürecin önündeki en büyük engel, uzun süredir enerjinizi ya da maddi kaynaklarınızı tüketen kişi veya durumlar olabilir. Bu yüklerden kurtulup net sınırlar koyabilenlerin bolluk ve güven duygusuna ulaşmasının daha kolay olacağı ifade ediliyor.

Bu dönemde kişinin kendi değerini hatırlaması, kendisini yoran ilişki ve sorumluluklara "hayır" diyebilmesi, enerjisini ise gerçekten mutlu olduğu işlere yönlendirmesi tavsiye ediliyor.

2, 11, 20 ve 29'da doğanlar için gerçeklerle yüzleşme zamanı

Ayın 2, 11, 20 veya 29'unda doğanların ise ağustos ayında ilişkiler konusunda önemli farkındalıklar yaşayabileceği belirtiliyor.

Kehanete göre uzun süredir güven duyulan bir kişinin gerçek niyeti ortaya çıkabilir. İlk etapta hayal kırıklığı yaratabilecek bu gelişmenin, uzun vadede kişiye güç kazandıracağı ve hayatında yeni bir sayfa açacağı ifade ediliyor.

Yıl sonuna doğru ise karşılıklı değer göreceği yeni bir ilişki ya da güçlü bir bağ kurma ihtimalinin arttığı öne sürülüyor.

Bu süreçte sezgilere kulak vermek, olayları zorlamamak ve doğada vakit geçirerek zihni dinlendirmek öneriliyor. Yakın dostlardan alınacak desteğin de bu dönemi daha kolay atlatmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

5, 14 ve 23'te doğanlar için hayatı değiştirecek kararlar

Ayın 5, 14 veya 23'ünde doğanlar için ise ağustos ayının beklenmedik gelişmelere sahne olabileceği ifade ediliyor.

Kehanete göre ani bir taşınma, farklı bir sektörden gelecek iş teklifi ya da hayatın akışını değiştirecek spontane bir yolculuk gündeme gelebilir. Bu gelişmelerin ilk anda sürpriz etkisi yaratsa da, uzun vadede kişiyi doğru yöne taşıyacağına inanılıyor.

Uzmanlar, bu tarihlerde doğanların yeni fırsatlara açık olması, değişimden korkmaması ve uzun zamandır erteledikleri adımları atmak için cesaret göstermesi gerektiğini belirtiyor.