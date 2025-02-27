Bebeğe, gözlerin, kulakların ve omurganın anormal gelişimine yol açabilen son derece nadir bir rahatsızlık olan Goldenhar Sendromu teşhisi kondu. Minik bebek, hem kulağı hem gözü olmadan yaşıyor fakat bu nefes almasını zorlaştırıyor.

Galler'in Bridgend kentinde yaşayan Grace ve Rhys James adlı anne ve baba, hamilelik döneminde her hangi bir sorun yaşamadıklarını belirtti. Fakat bebek doğduktan bir süre sonra yoğun bakıma alındı.

AİLE BEBEĞİNİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Aile bebeğin bu sendromla doğmasından sona şoke olduklarını ifade etti. Baba Rhys, "Grace doğum yaptığında nefes almıyordu, bu yüzden onu hemen bir masaya götürdüler. Ne yapacağımı bilemedim. Tuvalete gittim ve dua etmeye başladım" dedi.

Bebeğin sağ yanağında küçük bir kulak fark ettiğini söyleyen Rhys, o an şoke olduğunu ve ne yapacağını bilemediğini ifade etti. Yaşanılan olay sonrasında doktorlar bebeğe Goldenhar sendromu teşhisi koydular. Bu teşhis nadir görülen bir vakaydı ve kusurlu bir doğumdu.

GÖZÜ VE KULAĞI YOK

65 gün hastanede kalan bebek Vinnie, nefes çekmekte zorluk çekince ameliyata alındı. Ve soluk borusunda bir delik açıp tüp yerleştirilerek bebeğin nefes almasına yardımcı oldular.

Bir gözü de olmayan Vinnie için protez göz takılması için çalışmalar da başladı. Kulağının yerinin değiştirilmesi için de yeni bir ameliyat olacak. Şimdi ise bebeğin ameliyat olması bir yardım sayfası açıldı.