2025'in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından düzenlemeler de artard geldi. Annelere ödenen doğum parasının 300 liradan 5 bin liraya çıkartılması ve 60 ay boyunca aylık ödeme yapılması ile ilgili düzenleme TBMM'ye sunuldu. Buna ek olarak çalışan annelerin daha uzun doğum izni kullanması ile ilgili çalışmalar da sürüyor.

KİMLER DOĞU PARASI ALABİLECEK?

Çalışsın-çalışmasın herhangi bir koşul olmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Mavi Kartlı (çifte vatandaş) olan tüm anneler doğum parasından yararlanabiliyor. Yeni rakamlar 1 Ocak 2025'ten itibaren dünyaya gelen çocuklar için geçerli sayılacak.

1 Ocak 2025'ten sonra ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacak. Aynı zamanda ikinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek verilecek. Bu destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar 60 ay devam edecek.

1 Ocak 2025'tn sonra ikinci çocuğunu dünyaya getiren bir anneye önce 5 bin lira sonra da 60 ay 1.500 lira ödeme yapılacak. 1 Ocak 2025'ten sonra üçüncü çocuğunu dünyaya getiren anneye ise 60 ay boyunca her ay 6 bin 500 lira ödeme yapılacak. Dördüncü çocukta ise yine 5 bin liralık yardım sağlanacak. Böylece 4 çocuklu bir ailenin hesabına her ay toplam 11 bin 500 lira verilecek.

2025'TE DOĞMASI ŞART MI?

Çocuk sayısı ele alınırken daha önce dünyaya gelmiş çocuklar da hesaba katılacak. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dünyaya gelen çocuk kaçıncı çocuksa ona göre ödeme yapılacak. Aynı zamanda evlat edinilen çocuklar için de ödemeler geçerli olacak.

İlk evliliğinden çocuğu olan bir anne, eğer tekrar evlenip 1 Ocak 2025 sonrasında yeniden çocuk sahibi olursa önceki çocuk ya da çocuklar da toplam çocuk sayısına eklenecek.

İKİZLERDE NASIL OLACAK?

Çoğu doğumlarda çocuklar ayrı ayrı sayılacak. İkiz doğumda çocuklar 1. ve 2. çocuk olarak değerlendirilecek. İlk çocuk için 5 bin lira ikinci çocuk için ayda 1.500 lira ödenecek. Eğer daha önce bir çocuk varsa bu kez ödeme aylık 6.500 lira olacak.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Çocuğun doğum belgeleri ile beraber kaymakamlıklara başvurmak yeterli olacak. Bir süre sınırı bulunmuyor. Bu yüzden aileler 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için istedikleri zaman başvuruda bulunabilecek. Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası yani emzirme ödeneği yapılıyor. Emzirme ödeneği bu yıl bin 238 liraya yükseldi.

İZİNLER İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Kadınların doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık doğum izninin yanı sıra, süt izni ve ücretsiz izin hakları bulunuyor. Çocuk sayısına göre anneler 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabiliyor. Ayrıca çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışıp yarı maaş alma imkânı da bulunuyor.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde, "Doğum iznini artıracak, işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık" dedi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan nüfus politikaları kurulu da doğum izninin uzatılması ile ilgili çalışma başlattı.

Özel sektörde uygulanan annelerin çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş almaları ile ilgili düzenlemenin kamuda da uygulanması için çalışma başladı. Bununla ilgili bir yönetmelik taslağı da hazırlandı.