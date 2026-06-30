MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, hazırladıkları "Türk ve Türkiye Yüzyılında Kadın" kitabına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar 17 ana başlıktan oluşan kapsamlı bir eseri hayata geçirdiklerini belirten Yurdakul, tamamı öğretim üyeleri tarafından hazırlanan eserin uluslararası çalışmalar arasına girdiğini söyledi.

Daha önce yapılmış "Türk ve Türkiye Yüzyılında Kadın" temalı bir eserin varlığını bulamadıklarını dile getiren Yurdakul, "Günümüz vizyonuna tam anlamıyla uyan bu çalışmanın ismini de liderimiz Sayın Devlet Bahçeli verdi. Bu eseri tüm kütüphanelerimize ve bakanlıklarımıza ulaştırdık." dedi.

Yurdakul, 142 bilim insanının katılımıyla düzenlenen Aile Kurumu Çalıştayı'nın önemli sonuçlar ortaya koyduğunu hatırlatarak, hazırlanan 3 cilt 742 sayfalık raporu Cumhurbaşkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim ettiklerini kaydetti.

Türkiye'de doğum oranlarının kritik seviyelere düştüğüne ve yaşlı nüfusun arttığına dikkati çeken Yurdakul, çalışan kadınların kariyerlerini desteklemek amacıyla yeni bir model önerdiklerini söyledi.

İlk bir yılın çocuğun gelişimi ve anne sütü alımı için çok kritik bir dönem olduğuna işaret eden Yurdakul, "Doğum izinlerine yönelik önerilerimiz kapsamında, ilk 6 aylık zorunlu analık izninin tamamlanmasının ardından, sonraki 6 aylık süreçte de esnek çalışma yönteminin uygulanmasını öneriyoruz. Bu sayede çalışan ve kariyer sahibi kadınlarımızın önünü açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"160 BİLİM İNSANININ KATKISIYLA 842 SAYFALIK RAPOR"

Partisinin sağlık politikalarından da sorumlu olduğunu hatırlatan Yurdakul, 2012 yılında kaleme alınan "MHP Türk Sağlık Sistemi" kitabının 2024 yılında güncellendiğini, küresel pandemi sonrasında stratejik önem kazanan "Gıda Güvenliği" başlığını sağlık politikalarına dahil ettiklerini aktardı.

Yurdakul, 160 bilim insanının katkısıyla 3 ciltlik 842 sayfalık kapsamlı bir raporu hazırladıklarını, bu çalışmayı da Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na sunduklarını belirtti.

Geliştirilen bilimsel verilerin yasa tekliflerine dönüştürüldüğünü dile getiren Yurdakul, "Bilimsel verilerin kanunlaşması gereken kısımlarını yasa teklifi haline getirerek Meclis Grup Başkanvekillerimiz Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'a teslim ediyoruz. Yönetmelik veya genelge ile çözülebilecek idari konuları ise başta Sağlık Bakanımız olmak üzere ilgili bakanlıklara iletiyoruz. Bizim için asıl olan, bilimin milletin hizmetine sunulmasıdır." dedi.

"AİLELERE UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLMELİ"

Saha çalışmalarında ailelerin en çok şikayetçi olduğu iki konunun dijital bağımlılık ve uyuşturucu olduğunu aktaran Yurdakul, bu sorunlara yönelik başlattıkları "Dijital Köleliğe Geçit Yok" konferanslarının büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Yurdakul, Ankara'nın Sincan, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde teşkilat ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonları Türkiye geneline yayacaklarını belirterek, sosyal medyanın çocukları suça sürükleyen unsurların başında geldiğine dikkati çekti.

Sadece cezaları artırmakla suça sürüklenen çocuklar sorununun çözülemeyeceğinin altını çizen Yurdakul, "Çocuğun, ailenin, okuldaki rehber öğretmenlerin hep birlikte değerlendirildiği multidisipliner bir yaklaşım şart. 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya girişlerinin kısıtlanması çok olumlu bir ilk adımdır ancak yeterli değildir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ilkokuldan itibaren etkili iletişim ve dijital okuryazarlık dersleri eklenmeli, ailelere uygulamalı eğitimler verilmelidir." ifadelerini kullandı.