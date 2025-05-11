AAAA



Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, genç çiftlerin evlenmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen evlilik kredisinin kapsamında değişikliğe gidileceğini duyurdu.



Son dönemde gençlere yönelik hayata geçirilen uygulamalar ile genç yaşta evlenmenin teşvik edildiğine dikkat çeken Efendioğlu, yani gençlerin doğrudan kendilerine fayda sağlayacak, doğrudan onların belirli noktalarda ana aktör olmalarına müsaade edecek belirli enstrümanlar geliştirmek üzerine kurulu bir modelimiz var." dedi.

'DOĞUM YAPAN ÇİFTLERİN KREDİ BORCUNUN SİLİNMESİ GÜNDEMDE'



Bizim de bakanlık olarak yönetim kurulunda olduğumuz çalışmalarda, bizim birimimizin takip ettiği bir çalışması var devletimizin. Aile ve gençlik bankası, evlenmek isteyen gençlere biliyorsunuz artık devletimiz bir destek veriyor. Bu bir temel yaklaşımdır, bu bir modeldir.



Devletimizin yakın zamanda doğal gaz ve petrolle alakalı olarak bir geliri var. Yakın zamanda nükleerden elektrik enerjisi üretimi başlayacak. Bu enerji sebebiyle bir devlet hakkı elde edilecek. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı şu oldu; 'Bunun belirli bir kısmını her yıl gençlerimize ayırtacağız. Yani doğrudan bu devlet hakkı gençlere gidecek.' dedi.

Bu aile ve gençlik bankası fonu içerisindeki para, biz bunu düzenli aralıklarla ayda bir toplantısıyla yönetim kurulu toplantısını yapıyoruz, şu anda ciddi derecede artıyor. Bu paranın ilk kullanılış yeri evlilik kredisiydi, faizsiz kredi veriliyor ve bu kredi iki yıl sonra ödemeye başlanıyor. Herhangi bir üzerine ekleme olmuyor, aldığınız parayı geri ödüyorsunuz. Şimdi hatta bununla alakalı ilave bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Belki işte çocuk desteği sağlanması yoluyla bu paradan da devletin feragat etmesi gibi bir modelin yakın zamanda duyurulması gündemde. Gençlere yönelik temel destek mekanizmalarından bir tanesidir bu."