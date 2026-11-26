Anne olmaya gün sayan Alina Boz, bebek bakım markasının yeni reklam kampanyası için kamera karşısına geçti. Oyuncu, çekimde annesi Olga Boz ile birlikte yer aldı.

ANNESİYLE BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Alina Boz, bebek bezi serisinin reklam çekimlerinde yer aldı. Kampanyanın ilk reklam filminde annesi Olga Boz ile kamera karşısına geçen oyuncu, doğum öncesi anne-kız birlikte çalıştı.

"ŞEKERİM SINIRDA ÇIKTI"

2023 yılının aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile evlenen Alina Boz, hamilelik sürecini zaman zaman yaptığı açıklamalarla paylaşmıştı. Kasım ayının başında katıldığı bir davette konuşan oyuncu, şeker değerlerinin sınırda çıkması nedeniyle beslenmesine dikkat ettiğini söylemişti.

2. Sayfa'dan Kaan Kurdoğlu'na konuşan Boz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"6. ayımızı bitirmek üzereyiz. Geziyoruz, dolanıyoruz, bol bol yürüyoruz. Keyifli vakit geçiriyorum ya. Son tek başıma kaldığım zamanlar. Beslenmeyle ilgili sağlıklı bir tarafa geçmem gerekti. Bir tık şekerim sınırda çıktı"

Oyuncu, bu nedenle şeker ve karbonhidrat tüketimini azalttığını belirterek, "Dolayısıyla böyle bir diyet durumum bile oldu. Yani diyet derken kilo vermek anlamında değil de şekeri, karbonhidratı falan azaltmak anlamında. Dolayısıyla şu an biraz onunla boğuşuyorum. Çok yeni bir konu yani benim için de. Ama yok, aşerme yok" demişti.