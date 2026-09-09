Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı, 2021 yılında evlenmişti. Cemiyet hayatının tanınan çiftlerinden Sabancı ve Hacı Sabancı, 2023 yılında ilk çocukları Arzu Alara’yı kucaklarına almıştı. Çift, 23 Ağustos’ta oğulları Ömer’in dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba oldu.

OĞLU ÖMER’İ KUCAĞINA ALDI

İkinci kez anne olan Nazlı Sabancı, doğumun ardından sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Sabancı, son paylaşımında oğlunun doğumundan sonraki günlerine dair bir kareye yer verdi.

“DOĞUM SONRASI 10. GÜN”

Nazlı Sabancı, paylaştığı fotoğrafın üzerine “Doğum sonrası 10. gün” notunu düştü. Doğumdan kısa süre sonra verdiği poz, takipçilerinin de ilgisini çekti.

İKİ ÇOCUKLU ANNE OLDU

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı’nın 2023 yılında dünyaya gelen kızlarına, babaanne Arzu Sabancı’nın adını yaşatmak amacıyla “Arzu Alara” ismi verilmişti. Çiftin ikinci çocukları Ömer’in doğumuyla aileleri büyüdü.